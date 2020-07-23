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Матвиенко прокомментировала задержание Сафронова

Матвиенко прокомментировала задержание Сафронова
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко понимает опасения, что задержание советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова может быть связано с его журналистской деятельностью, но исходит из данных СВР о том, что это не так.

"Служба внешней разведки заявила определенно, четко и ясно - это все-таки серьезная, согласитесь, структура - что его задержание никакого отношения не имеет к его журналистской деятельности. Поэтому давайте все-таки дождемся, уверена, справедливого решения, потому что эта ситуация - собственно, судьба каждого человека важна - ... находится под особым контролем общественности, СМИ и так далее, потому что он журналист, и здесь понятны тревоги, что а вдруг это притеснение за его журналистскую деятельность. Но вот настолько серьезные обвинения, что здесь нельзя какие-то поверхностные давать оценки", - сказала она в ходе пресс-конференции.

# Политика
По материалам: ria.ru

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