Московские коммунисты написали письмо в Литву «на деревню дедушке»

Алексей Вольцев

Руководитель литовского парламента Викторас Пранцкетис получил от московских коммунистов письмо. Русофобская Литва буквально взвыла. Вот самые приличные комментарии: «Я бы по-литовски ответил: жуй морковку, фашистский оккупант!». «Никакой переписки с красными!». «Когда уже МИД отзовет посла из Москвы и намертво закроет границу с террористическим государством?».

Чем же прогневили большевики прозападно-ориентированных литовцев? Вильма Данаускене, в руках которой в итоге оказалось послание, не скрывала возмущения:

«Коммунисты из Московской Думы позволили себе вмешаться во внутренние дела суверенного государства. Они выразили неудовольствие литовским правосудием, обвинили его в преследовании людей по политическим мотивам и попросили Пранцкетиса „предотвратить позорное судилище“, которое руководимая заинтересованными политиками Фемида пытается организовать против Альгирдаса Палецкиса».

Сам политический заключенный назван в письме «известным европейским политиком и общественником, патриотом-интернационалистом, который в данный момент по вине правосудия выглядит, будто заключенный концлагеря Освенцим». Данаускене подчеркивает: письмо выдержано в советском пропагандистском стиле, перенасыщено клише, поэтому лучший ответ — вовсе никакого ответа. полное игнорирование.

Спикер Сейма Пранцкетис согласен: такие провокации нужно игнорировать. Руководители парламентских комитетов по иностранным делам и по национальной безопасности и обороне его поддерживают. Консерватор Арвидас Анушаускас говорит жестче:

«Это факт прямого давления на литовские суды ради спасения своего коллеги, литовского социалиста, которого прокуроры обвиняют в шпионской деятельности в пользу одной из российских разведок».

Как предполагает Генпрокуратура Литвы, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года Альгирдас Палецкис вместе с бизнесменом Деймантасом Бертаускасом за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку. В частности, о должностных лицах и судьях, которые рассматривали дело о событиях 13 января (которое называют делом о вооруженной агрессии СССР против независимой Литвы), а также информировали о других делах, связанных с отношениями России и Литвы в 1990—1991 годах.

На самом деле госбезопасность, полиция и Генпрокуратура дело о шпионаже высосали из пальца. Литовские антифашисты не сомневаются: в отсутствии давления на суд со стороны политиков правого толка, защищающих местных националистов и русофобов, дело развалится. Однако в стране действительно стало опасно думать иначе, чем рекомендуют политические элиты. Наказание неотвратимо, хотя руководство Литвы намеренно искажает правду и преследует граждан, которые имеют мнение, отличающееся от основной политической линии.

По словам председателя союза наблюдателей по правами человека Донатаса Шульцаса,

«руководство республики ведет борьбу с неугодными гражданами и во всех проблемах страны обвиняет Россию, потому что именно Россия им мерещится».

Правозащитник подчеркивает: официальный Вильнюс использует тему России и, якобы, сговора нелояльных граждан Литвы с нею в своих целях. Например, пытается найти оправдание присутствию сил НАТО в республике. А по мере приближения к очередным парламентским выборам (первый тур назначен на 11 октября) количество обвинений в сторону РФ, а также преследований граждан на почве политической нетерпимости будет только расти. Это еще и проверенный временем способ отвлечения гражданского общества от внутренних проблем и экономического спада на фоне пандемии коронавируса.

Все так. Но в России абсолютно не представляют, с кем в Литве можно строить диалог. Лучшая иллюстрация — письмо московских коммунистов. Отправители явно ошиблись с получателем. Викторас Пранцкетис — политический мягкотелый хамелеон, безвольный и лишенный авторитета руководитель Сейма. Даже если бы занимал сторону Палецкиса, трудно представить, как мог бы влиять на положение дел? В литовском парламенте нынешнего созыва кого ни возьми, всегда попадешь в человека, много раз менявшего политическую окраску, репрезентуя себя то фанатичным коммунистом, то агрессивным правым и лаже ультраправым.

Сегодня депутаты Сейма Литвы во взглядах едины:

«Палецкиса следует судить, как российского шпиона, потому что таким его считают Генпрокурор и директор департамента государственной безопасности. Суд разберется. Никакое давление на него недопустимо».

Народные избранники, мимикрируя, обманывают всех и себя, поскольку давление на независимую судебную власть, ее использование в интересах политических кланов в Литве давно стало нормой. Бывший президент Даля Грибаускайте управляла судьями по телефону — эти примеры общеизвестны. Но от экс-главы государства не отстают все, кто причисляет себя к сильным мира сего. Например, чаще и резче других против политзаключенного Палецкиса выступают консерваторы. Им ли говорить о честном правосудии!? Чтобы развеять этот миф, достаточно вспомнить, как судили Альгирдаса за слова «свои стреляли в своих», когда речь шла о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни? Суд вменил в вину антифашисту отрицание войны против Литвы, советских и нацистских преступлений, извращение новейшей истории, неуважение у погибшим и так далее.

В Литве не любят вспоминать, кем были написаны инструкции для судей? Но антифашисты знают: их писал русофоб Витаутас Ландсбергис. Например, его книга «Вина и искупление» была призвана доказать факт агрессии СССР в январе 1991 года и помочь литовскому правосудию в деле разоблачения и наказания всех виновных в трагических событиях. Естественно, Фемида приняла эту частную версию к руководству. Уже в ходе процесса Ландсбергис направил в суд письмо с инструкциями, как следует вести уголовный процесс и как наказать подсудимых. Суд и на этот раз внял указаниям высокопоставленного консерватора. Появление в 2010 году в кресле Генпрокурора Литвы Дарюса Валиса — тоже дело рук Ландсбергиса и его клана. При непосредственном участии ставленника агрессивных консерваторов дело 13 января переквалифицировали в военное преступление, не имеющее срока давности.

То есть, оправдание Альгирдаса Палецкиса в первом случае ставило бы под удар постсоветскую историю современной Литвы, разрушало миф о героической роли «Саюдиса» и его лидера Ландсбергиса в обретении страной независимости 11 марта 1990 года. Оправдание Палецкиса-русского шпиона недопустимо по этим же причинам. Нет сомнений, что на столах судей уже лежат новые инструкции, вышедшие из-под все того же бойкого пера.

Письмо московских коммунистов — как протянутая рука помощи. Беда в том, что с официальной литовской стороны ее сегодня некому пожать. Российским политикам нужно учитывать этот факт на будущее и работать только с действительными союзниками.

Рената Рейнгольдене

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