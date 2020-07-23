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Олег Имамеев стал мэром Благовещенска

Олег Имамеев стал мэром Благовещенска
Депутаты Благовещенской городской думы в четверг тайным голосованием выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева, который пока занимает пост первого заместителя мэра, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.

"Всего голосование проходило с участием 24 депутатов, за Олега Имамеева проголосовал 21 депутат, два человека воздержались и один бюллетень был пустой. Кроме Имамеева для тайного голосования была представлена кандидатура Сергея Шимко - директора МП "Муниципальный центр международного сотрудничества", - сообщил собеседник агентства.

В должность он вступит после инаугурации в субботу.


Депутаты городской думы Благовещенска проголосовали за отмену всенародных выборов мэра в конце мая 2015 года. Пока областным центром Приамурья руководит Валентина Калита, она официально вступила в должность мэра Благовещенска 25 июля 2015 года и стала первой женщиной в истории города на этом посту, срок полномочий Калиты истекает в июле.

# Политика
По материалам: ria.ru

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