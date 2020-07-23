Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Превратили в "клоаку": в сети показали, до чего оккупанты довели Стрелецкую бухту Севастополя (фото)

Превратили в "клоаку": в сети показали, до чего оккупанты довели Стрелецкую бухту Севастополя (фото)

Превратили в "клоаку": в сети показали, до чего оккупанты довели Стрелецкую бухту Севастополя (фото)

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

За шесть лет оккупации украинского Крыма российские «власти» значительно ухудшили экологическую ситуацию на полуострове не только в Феодосии, где в море стекают неочищенные потоки фекалий, но и в других населенных пунктах.


Не избежала печальной участи и Стрелецкая бухта, расположенная в Гагаринском районе Севастополя, пишет «Крым.Реалии».

В бухте аннексированного города базируются вспомогательные и боевые корабли Черноморского флота России, также здесь расположен флотский 91-й судоремонтный завод. Кроме того, в Стрелецкой бухте находится одна из самых больших в городе яхтенных стоянок.

Согласно решениям Севастопольского горсовета, на берегу у самого уреза воды были выделены участки под эллинги для яхт и яхт-клуба, но со временем там выросли многоэтажные строения, номера в которых сдаются в аренду для отдыха.

В последнее время экологическая ситуация в Стрелецкой бухте значительно ухудшилась, берега и акватория загрязнены бытовым мусором, вода в бухте цветет и имеет неприятный запах.

По данным местных СМИ, многие дома на склонах бухты не подключены к городской канализационной системе и сбрасывают стоки прямо в море.

Летом 2018 года в бухту дорожники свалили лом асфальта. Согласно исследованиям Института биологии южных морей имени Ковалевского, вода в Стрелецкой бухте является одной из самых загрязненных в Севастополе.

И с каждым годом ситуация, похоже, еще больше ухудшается.

Напомним, что наплыва нечистот не выдерживают даже обитатели Черного моря.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году в прибрежных водах Севастополя были даже обнаружены холерные эмбрионы, поэтому жители просили руководство города просят закрыть популярные пляжи.

94 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Россиян избавят от необходимости покупать страховку на жилье при ипотеке
Россиян избавят от необходимости покупать страховку на жилье при
Три Спаса: когда поститься в августе 2020 года
Три Спаса: когда поститься в августе 2020 года
Билли Айлиш рассказала, как с годами изменились ее религиозные убеждения
Билли Айлиш рассказала, как с годами изменились ее религиозные
Константин Хабенский, Агния Дитковските и другие на съемках сериала "За час до рассвета"
Константин Хабенский, Агния Дитковските и другие на съемках сериала
Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тестов на COVID-19
Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тестов на COVID-19
Минздрав назвал самый пьющий российский регион
Минздрав назвал самый пьющий российский регион
Журнал TIME показал уникальную обложку с BTS
Журнал TIME показал уникальную обложку с BTS
В Техасе появится новый завод Tesla
В Техасе появится новый завод Tesla
Аваков объяснил особенности операции в Луцке
Аваков объяснил особенности операции в Луцке
СБУ предотвратила вмешательство в систему военной связи
СБУ предотвратила вмешательство в систему военной связи
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по COVID-19
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по COVID-19
Киев заявил о передаче списка людей для обмена с ЛДНР
Киев заявил о передаче списка людей для обмена с ЛДНР

Топ на сегодня

Аваков исключил связь между захватом заложников в Луцке и взрывами в Киеве
Аваков исключил связь между захватом заложников в Луцке и взрывами в
"Не уйду!" Дегтярев обосновал отказ на призывы хабаровчан оставить пост
"Не уйду!" Дегтярев обосновал отказ на призывы хабаровчан оставить
СМИ: Дензел Вашингтон и Джулия Робертс сыграют в новой драме Netflix
СМИ: Дензел Вашингтон и Джулия Робертс сыграют в новой драме Netflix
Эксперты рассказали о сокращении площади лесов в мире
Эксперты рассказали о сокращении площади лесов в мире
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ

Еще по теме

Глава Севастополя заявил о существовании флота Украины "только на бумаге"
Экспедиция по обследованию мест гибели судов, затонувших у входа в Севастопольскую бухту в 1941 г., завершилась возложением цветов
В День защитника Отечества в Севастополе боевые корабли Черноморского флота посетили около 3 тысяч горожан и гостей города-героя
ЦБР выпустил 20 млн сторублевок с видами Крыма и Севастополя