Превратили в "клоаку": в сети показали, до чего оккупанты довели Стрелецкую бухту Севастополя (фото)

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

За шесть лет оккупации украинского Крыма российские «власти» значительно ухудшили экологическую ситуацию на полуострове не только в Феодосии, где в море стекают неочищенные потоки фекалий, но и в других населенных пунктах.

Не избежала печальной участи и Стрелецкая бухта, расположенная в Гагаринском районе Севастополя, пишет «Крым.Реалии».

В бухте аннексированного города базируются вспомогательные и боевые корабли Черноморского флота России, также здесь расположен флотский 91-й судоремонтный завод. Кроме того, в Стрелецкой бухте находится одна из самых больших в городе яхтенных стоянок.

Согласно решениям Севастопольского горсовета, на берегу у самого уреза воды были выделены участки под эллинги для яхт и яхт-клуба, но со временем там выросли многоэтажные строения, номера в которых сдаются в аренду для отдыха.

В последнее время экологическая ситуация в Стрелецкой бухте значительно ухудшилась, берега и акватория загрязнены бытовым мусором, вода в бухте цветет и имеет неприятный запах.

По данным местных СМИ, многие дома на склонах бухты не подключены к городской канализационной системе и сбрасывают стоки прямо в море.

Летом 2018 года в бухту дорожники свалили лом асфальта. Согласно исследованиям Института биологии южных морей имени Ковалевского, вода в Стрелецкой бухте является одной из самых загрязненных в Севастополе.

И с каждым годом ситуация, похоже, еще больше ухудшается.

Напомним, что наплыва нечистот не выдерживают даже обитатели Черного моря.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году в прибрежных водах Севастополя были даже обнаружены холерные эмбрионы, поэтому жители просили руководство города просят закрыть популярные пляжи.