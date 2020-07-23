Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин и Трамп обсудили вопросы стратегической стабильности

Путин и Трамп обсудили вопросы стратегической стабильности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 23 июля телефонный разговор.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе разговора стороны обстоятельно рассмотрели вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности.

«Была подтверждена актуальность консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — отмечается в сообщении.

Кроме того, было отмечено большое значение российской инициативы по проведению саммита «ядерной пятерки».

Лидеры затронули и ситуацию вокруг иранской ядерной программы, подчеркнув востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Адвокат: в тюремном блоке, где находится Бут, не было случаев COVID-19
Адвокат: в тюремном блоке, где находится Бут, не было случаев COVID-19
Белград и Баня-Лука встанут на защиту кириллицы
Белград и Баня-Лука встанут на защиту кириллицы
Как в Древнем Риме — в Петербурге могут провести «децимацию» бюджетников
Как в Древнем Риме — в Петербурге могут провести «децимацию»
Жителям Австралии раздадут деньги просто так
Жителям Австралии раздадут деньги просто так
Сериал "Перри Мейсон" продлили на второй сезон
Сериал "Перри Мейсон" продлили на второй сезон
В Украину могут запретить ввоз б/у автомобилей из США
В Украину могут запретить ввоз б/у автомобилей из США
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
Дальномер (лазерные рулетки) в Крыму
Дальномер (лазерные рулетки) в Крыму
Blackpink готовят коллаб с Арианой Гранде?
Blackpink готовят коллаб с Арианой Гранде?
Спойлер от RM: Что будет в новом альбоме BTS
Спойлер от RM: Что будет в новом альбоме BTS
В «Smeraldo Books» анонсировали релиз книги BTS «The Notes 2»
В «Smeraldo Books» анонсировали релиз книги BTS «The Notes 2»
АРМИ, быстрее! BTS продают кресло, кроссовки и мороженое
АРМИ, быстрее! BTS продают кресло, кроссовки и мороженое

Топ на сегодня

Их заставляли вставать на колени — эксперт о жестокости полицейских в США
Их заставляли вставать на колени — эксперт о жестокости полицейских
Еще не 15 млн — ВОЗ уточнила число случаев коронавируса в мире
Еще не 15 млн — ВОЗ уточнила число случаев коронавируса в мире
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по COVID-19
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по COVID-19
Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тестов на COVID-19
Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тестов на COVID-19
Найдены эффективные антитела против коронавируса
Найдены эффективные антитела против коронавируса

Еще по теме

Помощник госсекретаря США Роуз обсудит в Европе вопросы безопасности
Лавров: Путин и Трамп обсудили вопросы стратегической стабильности, Сирию и Украину
В Госдуме готовы содействовать диалогу по стратегической стабильности между Россией и США
Россия и США договорились о продолжении переговоров по стратегической стабильности