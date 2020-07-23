Путин и Трамп обсудили вопросы стратегической стабильности

Анастасия Иванова

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 23 июля телефонный разговор.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе разговора стороны обстоятельно рассмотрели вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности.

«Была подтверждена актуальность консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — отмечается в сообщении.

Кроме того, было отмечено большое значение российской инициативы по проведению саммита «ядерной пятерки».

Лидеры затронули и ситуацию вокруг иранской ядерной программы, подчеркнув востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.