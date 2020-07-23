Россиян избавят от необходимости покупать страховку на жилье при ипотеке
Обязанность страховать жилье, приобретаемое по ипотеке в России, переложат с покупателей на банки, которые выдают кредит. Такая схема, как сообщили в Банке России, предлагается в Концепции ипотечного страхования.
Отмечается, что сейчас страховку приобретает заемщик, а агентом зачастую выступает банк, оставляющий себе большую часть страховой премии.
Концепция предполагает, что сам банк, выдавая ипотеку, страхует приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Такая страховка будет обязательной, и ее сумма будет учтена в полной стоимости кредита.
Оценки регулятора показывают, что если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15−0,67 процентного пункта.