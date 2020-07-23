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Россиян избавят от необходимости покупать страховку на жилье при ипотеке

Россиян избавят от необходимости покупать страховку на жилье при ипотеке

Обязанность страховать жилье, приобретаемое по ипотеке в России, переложат с покупателей на банки, которые выдают кредит. Такая схема, как сообщили в Банке России, предлагается в Концепции ипотечного страхования.

Отмечается, что сейчас страховку приобретает заемщик, а агентом зачастую выступает банк, оставляющий себе большую часть страховой премии.

Концепция предполагает, что сам банк, выдавая ипотеку, страхует приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Такая страховка будет обязательной, и ее сумма будет учтена в полной стоимости кредита.

«Новый подход повысит прозрачность ипотечной сделки, облегчит гражданам сопоставление ипотечных продуктов разных банков и, более того, будет способствовать снижению стоимости ипотеки», — говорят в Банке России.

Оценки регулятора показывают, что если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15−0,67 процентного пункта.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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