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Шесть уроков в маске не высидишь: в Минздраве рассказали, как будут работать школы в новом учебном год

Шесть уроков в маске не высидишь: в Минздраве рассказали, как будут работать школы в новом учебном год

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что дети в Украине смогут начать посещать уроки в школах 1 сентября в обычном режиме, в организации этого процесса могут наблюдаться некоторые особенности.


О них в интервью Украинскому радио рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, школы будут работать до того момента, пока район или город областного значения не попадает в красную зону — тогда заведения закрываются на период, пока проходит карантин.

«Определенные рекомендации к тому, как работают школы в зеленой, желтой и оранжевой зонах, будут. Сейчас мы их согласовываем с Министерством образования для того, чтобы выработать нормы, которые реально будут выполняться. Мы не хотим писать нормы, которые потом нельзя выполнить с учетом даже того, что нельзя обязать учащихся на протяжении шести уроков находиться в масках в зале. Мы готовы идти на риски, чтобы обеспечить обучение детей и управлять ситуацией путем адаптивного карантина», — сказал санврач.

При этом Ляшко не исключил разделения предметов по формату их изучения.

«Возможно, какие-то предметы можно изучать дистанционно, а какие-то, находясь в школе», — добавил Ляшко.

При этом главный санврач страны отметил, что школа выполняет не только образовательную, но и социально-экономическую функции. Работающие родители, отводя ребенка в школу, получают время для выполнения профессиональных обязанностей. Ребенок в это время находится под присмотром учителей в образовательном процессе.

Но как только страна перейдет на дистанционное образование, то с ребенком должен кто-то находиться дома.

«Это будет влиять на возможность семьи адекватно работать и пополнять семейный бюджет», — пояснил Ляшко.

Поэтому в министерстве сейчас раздумывают над рекомендациями о том, как будут работать школы в зеленой, желтой и оранжевой зонах — их обнародуют позже.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине продлили режим адаптивного карантина до 31 августа. Сделано это было, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения во время пиков заболевания коронавирусом. В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы страны будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно взятых регионах.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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