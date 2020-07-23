Теперь косо смотрят. На премьера Финляндии пожаловались после саммита ЕС

Анастасия Иванова

В адрес министра юстиции Финляндии поступили жалобы на действия премьер-министра страны Санны Марин в ходе саммита ЕС, на котором согласовали пакет мер по восстановлению европейской экономики, сообщило РИА Новости со ссылкой на гостелерадиовещательную компанию YLE.

Жалобы подали 13 человек. В их числе депутат от партии "Истинные финны" Себастьян Тюнккюнен.

Авторы обращений обратили внимание, что Марин действовала вразрез с позицией конституционного комитета парламента, когда одобрила взятие новых кредитов в рамках пакета мер по восстановлению экономики ЕС.

сообщило, что Финляндия определила условие для приема туристов.