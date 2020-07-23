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Теперь косо смотрят. На премьера Финляндии пожаловались после саммита ЕС

Теперь косо смотрят. На премьера Финляндии пожаловались после саммита ЕС
В адрес министра юстиции Финляндии поступили жалобы на действия премьер-министра страны Санны Марин в ходе саммита ЕС, на котором согласовали пакет мер по восстановлению европейской экономики, сообщило РИА Новости со ссылкой на гостелерадиовещательную компанию YLE.

Жалобы подали 13 человек. В их числе депутат от партии "Истинные финны" Себастьян Тюнккюнен.

Авторы обращений обратили внимание, что Марин действовала вразрез с позицией конституционного комитета парламента, когда одобрила взятие новых кредитов в рамках пакета мер по восстановлению экономики ЕС.


сообщило, что Финляндия определила условие для приема туристов.
# Политика
По материалам: ria.ru

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