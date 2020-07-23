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В Днепре коронавирусом заразились сразу 15 священников: в городе ожидают массовую вспышку заболевания

В Днепре коронавирусом заразились сразу 15 священников: в городе ожидают массовую вспышку заболевания

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Днепропетровской области, где в апреле была отмечена вспышка коронавируса на собрании баптистов в Першотравенске, снова зафиксировали резкое увеличение случаев инфицирования COVID-19 в религиозной среде: заболевание обнаружено у 15 священнослужителей.


Об этом сообщили в областном совете.

Отмечается, что шестеро инфицированных коронавирусом людей госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции.

Также установлен круг лиц, с которым контактировали священнослужители. По месту жительства и богослужений выявили 29 человек, при этом у девяти из них тест на заболевание оказался положительным.

Местные власти предполагают, что заболевание могут обнаружить и в других прихожан, что косвенно подтверждает информация из областного лабораторного центра: там отметили, что только по первому заболевшему на богослужениях в Днепре и Петропавловке за две недели могли присутствовать более 2 тысяч человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек. Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 60 995, умерло 1534 человека, 33 172 выздоровели. При этом семь областей страны по состоянию на 22 июля не отвечают условиям ослабления карантина.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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