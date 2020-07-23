В Эстонию прибыла из США первая партия автоматов R20 для местной армии
В Эстонию прибыла первая партия автоматов R20, которые в течение нескольких месяцев поступят на вооружение в различные подразделения местных Сил обороны и ополчения «Кайтселийт». Всего Силы обороны приобрели около 19 000 единиц оружия, которые прибудут в Эстонию в течение двух лет, пишет Delfi.lv.
«Закупка новых автоматов R20 является безусловно одной из самых важных — так как в долгосрочной перспективе это касается всех военных и добровольцев „Кайтселийта“. Немаловажным является и тот факт, что оружие поставляет нам производитель из США. Соединённые Штаты Америки — один из важнейших наших союзников. Очень важно, чтобы мы сделали для укрепления этих союзнических отношений всё возможное», — призвал эстонский министр обороны Юри Луйк.
Первой партией в Эстонию прибыло 1 250 автоматов R20, 250 винтовок для точной стрельбы TA-R20 и 70 подствольных гранатомётов M203 с дополнительным оборудованием. Автоматы состоят из модулей и их возможно комплектовать исходя из нужд военнослужащего. Также различные части автомата легко заменяемы.
После поступления нового оружия начнётся обучение представителями производителя инструкторов снайперской школы и Академии Сил — а они, в свою очередь, будут обучать остальных инструкторов Сил обороны и «Кайтселийта».
Замена оружия по подразделениям пройдёт в течение этого и следующего года — в соответствии с графиком закупки автоматов. Первыми новые автоматы получит Скаутский батальон и части эстонской армии, участвующие в международных военных операциях НАТО. Большинство подразделений получит автоматы со стандартной длиной ствола. Автоматы с более коротким стволом получат подразделения военно-морских сил, военная полиция и другие подразделения снабжения.
Применявшиеся ранее автоматы Galil и AK-4 отправят на склады службы тыла, где после технического контроля их подготовят к длительному хранению. Находящиеся в хорошем состоянии автоматы Galil калибра 5,56 мм останутся в роли дополнительного боевого резерва военного времени для Сил обороны. Автоматы AK-4 калибра 7,62 мм будут складированы для нужд общего резерва.
Эстонский Центр оборонных инвестиций и американский производитель оружия LMT заключили договор о поставке нового автоматического оружия для Сил обороны 1 июля прошлого года. Поставка оружия пройдёт в шесть этапов в течение 2020 — 2021 годов.
Предприятие LMT основано в США в 1980 году. Произведённое ими оружие используется различными военными и правоохранительными структурами США, подразделение сил специальных операций Великобритании SAS и армия Новой Зеландии.
Эстонская официозная пресса с гордостью приводит технические характеристики закупленного оружия:
Автомат LMT
Калибр: 5,56 мм
Техническая скорость стрельбы: 750−875 выстрелов в минуту
Эффективная дальность выстрела: более 500 м
Вес оружия: 3,4 кг
Вместимость магазина: 30 патронов.
Винтовка для точной стрельбы LMT
Калибр: 7,62 мм
Техническая скорость стрельбы: 700−800 выстрелов в минуту
Эффективная дальность выстрела: более 800 м
Вес оружия: 4,3 кг
Вместимость магазина: 20 патронов.
Напомним, что в феврале этого года министр обороны Эстонии Юри Луйк утвердил новую программу развития своего ведомства на 2021−2024 годы. По словам Луйка, программа сфокусирована на «реальной комплектации» боевых подразделений Сил обороны и ополчения «Кайтселийт», которые в случае «достоверного раннего предупреждения» должны будут «отреагировать с помощью союзников на угрозу в кратчайшие сроки».