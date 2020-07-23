В Эстонию прибыла из США первая партия автоматов R20 для местной армии

Анастасия Иванова

В Эстонию прибыла первая партия автоматов R20, которые в течение нескольких месяцев поступят на вооружение в различные подразделения местных Сил обороны и ополчения «Кайтселийт». Всего Силы обороны приобрели около 19 000 единиц оружия, которые прибудут в Эстонию в течение двух лет, пишет Delfi.lv.

«Это бесспорно исторический момент. Последний раз Эстонская Республика и Силы обороны закупали такое оружие при поставке автоматов Galil, которых на самом деле для всей структуры военного времени не хватало. Автомат же R20 предназначен для обеспечения всей данной структуры военного времени. Это, несомненно, большой скачок», — сказал командующий эстонскими Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.

«Закупка новых автоматов R20 является безусловно одной из самых важных — так как в долгосрочной перспективе это касается всех военных и добровольцев „Кайтселийта“. Немаловажным является и тот факт, что оружие поставляет нам производитель из США. Соединённые Штаты Америки — один из важнейших наших союзников. Очень важно, чтобы мы сделали для укрепления этих союзнических отношений всё возможное», — призвал эстонский министр обороны Юри Луйк.

Первой партией в Эстонию прибыло 1 250 автоматов R20, 250 винтовок для точной стрельбы TA-R20 и 70 подствольных гранатомётов M203 с дополнительным оборудованием. Автоматы состоят из модулей и их возможно комплектовать исходя из нужд военнослужащего. Также различные части автомата легко заменяемы.

«R20 является современным автоматическим оружием, значимым в масштабах всего мира. Новые автоматы более лёгкие, точные и надёжные — что способствует увеличению эффективности наших подразделений. Автоматы подходят как для правшей, так и для левшей, подстраиваясь под нужды пользователя. Для солдата автомат является самым важным оружием на поле боя», — пояснил главный оружейник Сил обороны майор Ристо Пяртель, добавив, что дополнительное оборудование позволяет использовать это оружие в ночных и дневных условиях.

После поступления нового оружия начнётся обучение представителями производителя инструкторов снайперской школы и Академии Сил — а они, в свою очередь, будут обучать остальных инструкторов Сил обороны и «Кайтселийта».

Замена оружия по подразделениям пройдёт в течение этого и следующего года — в соответствии с графиком закупки автоматов. Первыми новые автоматы получит Скаутский батальон и части эстонской армии, участвующие в международных военных операциях НАТО. Большинство подразделений получит автоматы со стандартной длиной ствола. Автоматы с более коротким стволом получат подразделения военно-морских сил, военная полиция и другие подразделения снабжения.

Применявшиеся ранее автоматы Galil и AK-4 отправят на склады службы тыла, где после технического контроля их подготовят к длительному хранению. Находящиеся в хорошем состоянии автоматы Galil калибра 5,56 мм останутся в роли дополнительного боевого резерва военного времени для Сил обороны. Автоматы AK-4 калибра 7,62 мм будут складированы для нужд общего резерва.

Эстонский Центр оборонных инвестиций и американский производитель оружия LMT заключили договор о поставке нового автоматического оружия для Сил обороны 1 июля прошлого года. Поставка оружия пройдёт в шесть этапов в течение 2020 — 2021 годов.

Предприятие LMT основано в США в 1980 году. Произведённое ими оружие используется различными военными и правоохранительными структурами США, подразделение сил специальных операций Великобритании SAS и армия Новой Зеландии.

Эстонская официозная пресса с гордостью приводит технические характеристики закупленного оружия:

Автомат LMT

Калибр: 5,56 мм

Техническая скорость стрельбы: 750−875 выстрелов в минуту

Эффективная дальность выстрела: более 500 м

Вес оружия: 3,4 кг

Вместимость магазина: 30 патронов.

Винтовка для точной стрельбы LMT

Калибр: 7,62 мм

Техническая скорость стрельбы: 700−800 выстрелов в минуту

Эффективная дальность выстрела: более 800 м

Вес оружия: 4,3 кг

Вместимость магазина: 20 патронов.

Напомним, что в феврале этого года министр обороны Эстонии Юри Луйк утвердил новую программу развития своего ведомства на 2021−2024 годы. По словам Луйка, программа сфокусирована на «реальной комплектации» боевых подразделений Сил обороны и ополчения «Кайтселийт», которые в случае «достоверного раннего предупреждения» должны будут «отреагировать с помощью союзников на угрозу в кратчайшие сроки».

«Погружающаяся в пучину экономического кризиса Эстония, тем не менее, продолжает поддерживать военно-промышленный комплекс США. Наш главный союзник, судя по всему, нуждается в помощи эстонского государства больше, чем эстонские пациенты, по полгода ожидающие очереди к врачу», — с сарказмом пишет в соцсети Facebook главный редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.