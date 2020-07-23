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"В этот раз скромно": в сети обсуждают кортеж Зеленского в Славянске

"В этот раз скромно": в сети обсуждают кортеж Зеленского в Славянске

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаруга 23 июля приехал в Славянск Донецкой области. В президентском кортеже насчитали минимум 11 машин.


Видео в Twitter опубликовали «Буквы».

В кадр попало 11 автомобилей, но, возможно, их было больше. Движение встречного автотранспорта в городе было перекрыто.

Кортеж Володимира Зеленського, щонайменш з 11 автомобілів, помітили в Слов'янську

Президент прибув у місто в рамках офіційного візиту президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги до Україниhttps://t.co/XxyNl4mwob pic.twitter.com/R24iu0bJOs

— Букви (@Bykvu) July 23, 2020

В сети появились нелицеприятные комментарии в адрес президента, который осуждал своего предшественника, в том числе, и за кортежи.

Напомним, журналисты Одессы ранее потроллили «скоромный» кортеж Зеленского во время визита в город у моря.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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