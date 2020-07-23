Володин выступил против двухпартийной системы в России

Влада Некрасова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против двухпартийной системы в РФ, по его мнению, это будет "взглядом в прошлое".

Ранее на пленарном заседании лидер ЛДПР в очередной раз высказался за установление в России двухпартийной системы.

"Я позволю себе не согласиться с тем, что здесь предлагается. Когда речь идет о двухпартийной системе и в пример приводят Соединенные Штаты Америки, это, если хотите, взгляд в прошлое. Посмотрите, к чему привела двухпартийная система в Соединенных Штатах Америки: общество раздираемо конфликтами, элиты раскололись", - сказал Володин.

США была многопартийная система, базирующаяся минимум на четырех партиях, но в конце 40-50-х годов прошлого века их "зачистили".