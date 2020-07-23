Занимались убийствами и рейдерством: СБУ накрыла мощную преступную группировку (фото)
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»
В четверг, 23 июля, в Харьковской области СБУ задержала участников преступной группировки. Ранее жестокую банду задержали в Днепре.
Как сообщает пресс-служба СБУ, ОПГ занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Возглавлял группировку лидер с уголовным прозвищем «Князь», ранее судимый за убийство. В состав ОПГ входили также бывшие правоохранители. Группировка имела влияние на представителей местных органов власти.
При обысках членов ОПГ изъято почти 8,4 млн грн, около 170 тыс. долларов США и 40 тыс. евро, а также оружие и боеприпасы.
Задержаны четыре участника ОПГ. Лидер руководил группировкой из-за границы.
Ранее выяснилось, что сотрудник СБУ в центре Киева «крышевал» проституток.211 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News