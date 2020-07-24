Адаптивный карантин в Украине в августе: что изменилось в порядке введения ограничений

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Кабинет Министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 августа 2020 года, предусматривающее разделение регионов на четыре категории по уровню распространения COVID-19.

В соответствии с документом, регионом со значительным распространением коронавируса, который может быть отнесен к «желтой» зоне, считается регион, загруженность коек в больницах которого, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50%. При загруженности больниц на уровне 75% регион относится к «красной» зоне.

Кроме того, регион может быть отнесен к «красной», «желтой» и «оранжевой» зоне в случае, если:

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;коэффициент выявления случаев инфицирования составляет более 11% (рассчитывается по формуле);показатель динамики роста случаев инфицирования составляет более 10% (рассчитывается по формуле).

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.

На территории региона «красной зоны» запрещаются в т. ч. регулярные и нерегулярные перевозки, а также работа заведений образования.

Переход региона в «желтую», «оранжевую» или «красную» зоны будет осуществляться, если базовые индикаторы начинают изменяться в течение 5 дней подряд. Решение об этом будет принимать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, даже в регионе, который отнесут к «зеленой» зоне, продолжит действовать требование ношения масок или респираторов в общественных местах, а также ограничения при проведении массовых мероприятий и пассажирских перевозках.