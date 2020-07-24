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ЦИК ужесточит требования к местам голосования на придомовых территориях

ЦИК ужесточит требования к местам голосования на придомовых территориях
ЦИК ужесточит требования к оборудованию мест для проведения досрочного голосования на придомовых территориях на сентябрьских выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее она заявила что досрочное голосование в сентябре планируется провести в течение двух предшествующих дней 11 и 12 сентября.

"Чтобы ограничить, упорядочить и обеспечить все необходимые нормы, мы ужесточаем требования к оборудованию места для досрочного голосования на придомовых территориях", - сказала Памфилова на заседании в пятницу.

Она пояснила что место для досрочного голосования на придомовых территориях должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалась тайна голосования, максимальное удобство для избирателей и безопасность.

# Политика
По материалам: ria.ru

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