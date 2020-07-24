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Дегтярев рассказал об изменениях в правительстве Хабаровского края

Дегтярев рассказал об изменениях в правительстве Хабаровского края
РИА Новости. В администрации Хабаровского края сменятся три важных чиновника, сообщил в пятницу врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.


"Из администрации ушел первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме", — заявил Дегтярев.

Также по его словам, он ждет по почте заявление об уходе зампреда правительства края Юрия Золочевского, которое также будет подписано.


ЛДПР в крае, поэтому его заявление, как советника, я тоже удовлетворил", — сказал врио губернатора.

Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

# Политика
По материалам: ria.ru

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