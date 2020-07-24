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Детгярев уедет из Хабаровска "в глубинку" на выходные

Детгярев уедет из Хабаровска "в глубинку" на выходные
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев решил уехать из краевой столицы на выходные. Об этом он рассказал в Instagram.


"На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается: или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз", — сказал Дегтярев.

Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края указом президента 20 июля вместо Сергея Фургала. Бывшего главу региона заподозрили в причастности к убийствам в 2000-х годах, в начале июля его задержали и арестовали, сейчас он находится в Лефортово.


После задержания губернатора в городе начались митинги, они проходят каждый день, а в выходные — дважды в день. Дегтярев ранее заявлял, что не будет общаться с протестующими.

# Политика
По материалам: ria.ru

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