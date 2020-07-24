Детгярев уедет из Хабаровска "в глубинку" на выходные

Анастасия Иванова

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев решил уехать из краевой столицы на выходные. Об этом он рассказал в Instagram.





"На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается: или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз", — сказал Дегтярев.

Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края указом президента 20 июля вместо Сергея Фургала. Бывшего главу региона заподозрили в причастности к убийствам в 2000-х годах, в начале июля его задержали и арестовали, сейчас он находится в Лефортово.

После задержания губернатора в городе начались митинги, они проходят каждый день, а в выходные — дважды в день. Дегтярев ранее заявлял, что не будет общаться с протестующими.