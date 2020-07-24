Генпрокуратура утвердила обвинение Ишаева в растрате 7,5 млн рублей

Анастасия Иванова

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о растрате средств представительства «Роснефти» по Хабаровскому краю, фигурантом которого является бывший губернатор этого региона Виктор Ишаев. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что в организации преступления обвиняется гендиректор представительства Геннадий Кондратов, обвинительное заключение которого также утверждено.

«Как полагает следствие, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента „Роснефти“ в представительстве по Хабаровскому краю, с целью хищения имущества предприятия организовал заключение с аффилированным с ним ООО „Бейс“ договора аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене», — рассказали в прокуратуре.

По версии следствия, в совершение преступления он вовлек генерального директора представительства Кондратова, который ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал указанный договор.

Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 годы. Потом — до 2013 года, был полпредом президента на Дальнем Востоке, а также чуть более года совмещал эту работу с должностью министра по развитию Дальнего Востока. В отставку его отправили в августе 2013 года. Через месяц он стал советникам президента «Роснефти» в ранге вице-президента.