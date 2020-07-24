Экс-депутат Давид Жвания рассказал, как и с кем организовывал Майдан

Влада Некрасова

Бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания выступил с признаниями на YouTube о том, как и с кем провоцировал захват власти в Киеве в 2013—2014 годах.

По его словам, цель заключалась в контроле над денежными потоками, для этого президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров были отстранены от власти, но изначально свергать власть в стране оппозиционеры не собирались.

«Мы просто хотели, чтобы Янукович поделился с нами властью и денежными потоками… В январе 2014 года мы почувствовали слабость власти и взяли курс на полное устранение избранного президента», — рассказывает политик.

Жвания признался также в том, что он и его соратники людей на Майдане «использовали как массовку для захвата власти».

«Мы — это я, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко и другие лидеры оппозиции», — заявил Жвания.





Он обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с заявлением, что готов дать показания против себя и остальных лидеров тогдашней оппозиции в обмен на гарантии личной безопасности.

«Единственное мое условие: я прошу гарантировать мне безопасность. Потому что я знаю, что такие люди, как Порошенко, легко могут заказать устранить меня», — заявил он.

Жвания пообещал рассказать прокурору «про то, как мы с Петром Порошенко совершили государственный переворот, а также ряд других преступлений».