Экс-депутат Давид Жвания рассказал, как и с кем организовывал Майдан
Бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания выступил с признаниями на YouTube о том, как и с кем провоцировал захват власти в Киеве в 2013—2014 годах.
По его словам, цель заключалась в контроле над денежными потоками, для этого президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров были отстранены от власти, но изначально свергать власть в стране оппозиционеры не собирались.
Жвания признался также в том, что он и его соратники людей на Майдане «использовали как массовку для захвата власти».
Он обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с заявлением, что готов дать показания против себя и остальных лидеров тогдашней оппозиции в обмен на гарантии личной безопасности.
Жвания пообещал рассказать прокурору «про то, как мы с Петром Порошенко совершили государственный переворот, а также ряд других преступлений».