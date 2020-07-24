Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эстония получила от США 92 ракеты Javelin

Эстония получила от США 92 ракеты Javelin

В Эстонию прибыли 92 противотанковых ракеты Javelin, которые США передали местной армии с целью «повышения обороноспособности», пишет err.ee.

За ракеты заплачено по программе Европейского командования, в задачи которой входит совершенствование арсенала, имеющегося в распоряжении Сил обороны Эстонии. Доставленные в страну ракеты — часть этой программы.

Напомним, что на этой же неделе в Эстонию была доставлена, также из США, первая партия автоматов R20, которые в течение нескольких месяцев поступят на вооружение в различные подразделения местных Сил обороны и ополчения «Кайтселийт». Всего Силы обороны приобрели около 19 000 единиц такого оружия, которые прибудут в Эстонию в течение двух лет.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Первый концерт с виртуальным дирижером прошел в Японии
Первый концерт с виртуальным дирижером прошел в Японии
С кем коллабит Шуга? Снова в топах!
С кем коллабит Шуга? Снова в топах!
«Я замерзаю в леднике!» — Чонгук спит в криокамере
«Я замерзаю в леднике!» — Чонгук спит в криокамере
Россиянам вернут деньги за не состоявшиеся из-за пандемии туры
Россиянам вернут деньги за не состоявшиеся из-за пандемии туры
Модный дайджест: от кампании с Настей Ивлеевой до конструктора сумок
Модный дайджест: от кампании с Настей Ивлеевой до конструктора сумок
Самарским торговым центрам изменили порядок налоговых послаблений
Самарским торговым центрам изменили порядок налоговых послаблений
Один фактор. Додон указал на связь "майданов" и иностранной поддержки
Один фактор. Додон указал на связь "майданов" и иностранной поддержки
Эстония получила от США 92 ракеты Javelin
Эстония получила от США 92 ракеты Javelin
Саркози рассказал о курьезе, произошедшем на первой встрече с Путиным
Саркози рассказал о курьезе, произошедшем на первой встрече с Путиным
Новый раунд консультаций России и США в Вене пройдет с 28 по 30 июля
Новый раунд консультаций России и США в Вене пройдет с 28 по 30 июля
На Украине задержали возможного сообщника захватчика в Луцке
На Украине задержали возможного сообщника захватчика в Луцке
Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных решений
Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных решений

Топ на сегодня

Как в Древнем Риме — в Петербурге могут провести «децимацию» бюджетников
Как в Древнем Риме — в Петербурге могут провести «децимацию»
Дегтярев посетил краевую больницу
Дегтярев посетил краевую больницу
Адвокат: в тюремном блоке, где находится Бут, не было случаев COVID-19
Адвокат: в тюремном блоке, где находится Бут, не было случаев COVID-19
Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
В Бразилии выявили почти 60 тысяч новых случаев COVID-19
В Бразилии выявили почти 60 тысяч новых случаев COVID-19

Еще по теме

Эстония получила от США противотанковые ракеты Javelin
США передали Эстонии еще одну партию ракет Javelin
В Эстонию прибыла из США первая партия автоматов R20 для местной армии
Армия США доставила в Эстонию 128 противотанковых ракет «Джавелин»