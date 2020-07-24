Эстония получила от США 92 ракеты Javelin

Лидия Мартынова

В Эстонию прибыли 92 противотанковых ракеты Javelin, которые США передали местной армии с целью «повышения обороноспособности», пишет err.ee.

За ракеты заплачено по программе Европейского командования, в задачи которой входит совершенствование арсенала, имеющегося в распоряжении Сил обороны Эстонии. Доставленные в страну ракеты — часть этой программы.

Напомним, что на этой же неделе в Эстонию была доставлена, также из США, первая партия автоматов R20, которые в течение нескольких месяцев поступят на вооружение в различные подразделения местных Сил обороны и ополчения «Кайтселийт». Всего Силы обороны приобрели около 19 000 единиц такого оружия, которые прибудут в Эстонию в течение двух лет.