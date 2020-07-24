Казахстан предложил ШОС перейти на новый метод подсчета инфицированных

Лидия Мартынова

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предложил странам ШОС перейти на новые коды международной классификации Covid-19. Согласно предложенному методу, в статистику по коронавирусу нужно включать и случаи, подтвержденные ПЦР-тестами, и те, при которых симптомы соответствуют Covid-19, но тест отрицательный.

Алексей Цой сегодня, 24 июля, принял участие в совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Казахстана.

«В целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям Covid-19 и пневмонии Министерством здравоохранения определены новые подходы к учету и формированию статистических данных. С учетом проведенных технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев Covid-19 по новым кодам международной классификации болезни. Таким образом, лабораторно подтвержденные случаи Covid-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющими клинические и эпидемиологические признаки Covid-19. До настоящего времени в Казахстане, как и в большинстве стран, осуществляется учет только лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Полный переход на кодировку с использованием новых кодов международной классификации болезни будет осуществлен с 1 августа», — рассказал Цой.

Казахстанский министр предложил поддержать рекомендации ВОЗ по переходу к кодированию и учету случаев Covid-19 по новым кодам международной классификации болезни. По словам Цоя, такой подход позволит сделать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы, медицинские кадры, койки, медицинское оборудование, лекарственные средства, а также обеспечить прозрачность статистических данных и возможность изучать последствия болезни с международным сообществом.

Как сообщало ИА Newstes , на новую методику ведения статистики по коронавирусу уже перешла Киргизия. И сразу стало очевидно, что реальное число жертв пандемии в этой стране намного выше тех цифр, что озвучивались ранее. По состоянию на сегодня, 24 июля, в Киргизии от коронавируса скончались 1 211 человек, из них у 225 был диагноз Covid-19, подтвержденный ПЦР-тестом, а 986 пациентам врачи диагностировали «внебольничную пневмонию».