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Казахстан предложил ШОС перейти на новый метод подсчета инфицированных

Казахстан предложил ШОС перейти на новый метод подсчета инфицированных

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предложил странам ШОС перейти на новые коды международной классификации Covid-19. Согласно предложенному методу, в статистику по коронавирусу нужно включать и случаи, подтвержденные ПЦР-тестами, и те, при которых симптомы соответствуют Covid-19, но тест отрицательный.

Алексей Цой сегодня, 24 июля, принял участие в совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Казахстана.

«В целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям Covid-19 и пневмонии Министерством здравоохранения определены новые подходы к учету и формированию статистических данных. С учетом проведенных технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев Covid-19 по новым кодам международной классификации болезни. Таким образом, лабораторно подтвержденные случаи Covid-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющими клинические и эпидемиологические признаки Covid-19. До настоящего времени в Казахстане, как и в большинстве стран, осуществляется учет только лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Полный переход на кодировку с использованием новых кодов международной классификации болезни будет осуществлен с 1 августа», — рассказал Цой.

Казахстанский министр предложил поддержать рекомендации ВОЗ по переходу к кодированию и учету случаев Covid-19 по новым кодам международной классификации болезни. По словам Цоя, такой подход позволит сделать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы, медицинские кадры, койки, медицинское оборудование, лекарственные средства, а также обеспечить прозрачность статистических данных и возможность изучать последствия болезни с международным сообществом.

Как сообщало ИА Newstes , на новую методику ведения статистики по коронавирусу уже перешла Киргизия. И сразу стало очевидно, что реальное число жертв пандемии в этой стране намного выше тех цифр, что озвучивались ранее. По состоянию на сегодня, 24 июля, в Киргизии от коронавируса скончались 1 211 человек, из них у 225 был диагноз Covid-19, подтвержденный ПЦР-тестом, а 986 пациентам врачи диагностировали «внебольничную пневмонию».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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