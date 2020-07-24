Латвийцы получили буклеты от Минобороны: Готовимся к кризису
Жители Латвии стали получать через систему электронного декларирования (EDS) Службы госдоходов (VID/СГД) письма с буклетом, подробно рассказывающим о том, как продержаться первые 72 часа в случае кризисной ситуации. Буклеты исполнены на трех языках — латышском, русском и английском, пишет «Sputnik Латвия».
Так, например, латвийка Анна Юрковска сообщает в Facebook, что получила письмо от СГД в десять часов вечера и была крайне озадачена. Глава Минобороны Артис Пабрикс сообщил ей о том, что в 2016 году в Латвии начали внедрять «всеобъемлющую всеобщую систему государственной обороны», цель которой — ̆ «обеспечить участие всего общества в планировании и управлении кризисом».
Этой цели служит буклет «Как справиться с кризисом», в котором рассказывается, как именно граждане должны позаботиться и обеспечить себя в первые 72 часа после начала кризисной ситуации, пока не будут задействованы ответственные службы.
Буклет сопровождается сопроводительным письмом Пабрикса. В своем послании министр отмечает, что события последних лет «заставили нас понять, что даже сегодня, совершенно неожиданно, может наступить момент, когда обычная жизнь перевернется с ног на голову.
Некоторые пользователи соцсетей решили, что это новый способ оправдать военный бюджет Латвии в 2 процента от ВВП.
«Надо же бюджет освоить. Ну и под это дело себе отсыпать на печенье к чаю. Размер тех печенек есть тайна, покрытая мраком», — отвечает ей Вита.
Некоторые комментаторы пошутили, что Алексей, видимо, выиграл в «военную лотерею» или случайно записался добровольцем в армию, но другие подтвердили, что тоже уже получили такие письма и тоже были сильно удивлены. Еще один пользователь Facebook получил «письмо счастья» от Минобороны почти в полночь.
Напомним, что Пабрикс уже давно ведет разъяснительную работу с латвийцами. Минобороны регулярно объясняет жителям, как вести себя в «час икс» и сколько должен продержаться каждый латвиец. В конце прошлого года глава Минобороны даже записал ролик, в котором показал, как собирал свой «тревожный рюкзак» на случай кризисной ситуации. В первую очередь Пабрикс обратил внимание на документы и деньги — паспорт, который желательно положить в полиэтиленовый пакет, а также наличные деньги в мелких купюрах. Еще в «тревожном рюкзаке» Пабрикса будет лежать работающий радиоаппарат с батарейками, носки, джемпер, толстый свитер и белье, которое политик зрителям показывать не стал. В списке также оказались фонарик, средства гигиены в виде зубной пасты и щетки, лекарства, зарядка, мобильный телефон.
Независимый депутат Сейма Юлия Степаненко также обратила внимание на рассылку буклетов от Минобороны и даже похвалила за план, который объясняет, как действовать в кризисных ситуациях.
Особенное впечатление на Юлию Степаненко, по ее словам, произвел третий абзац письма главы Миноброны.
Степаненко сожалеет, что министру не пришло в голову просто выслать пресс-релизы СМИ или оценить то, как это письмо воспринимают жители Латвии, уже измученные всякими сообщениями о коронаврирусе.