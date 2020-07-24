Латвийцы получили буклеты от Минобороны: Готовимся к кризису

Анастасия Иванова

Жители Латвии стали получать через систему электронного декларирования (EDS) Службы госдоходов (VID/СГД) письма с буклетом, подробно рассказывающим о том, как продержаться первые 72 часа в случае кризисной ситуации. Буклеты исполнены на трех языках — латышском, русском и английском, пишет «Sputnik Латвия».

Так, например, латвийка Анна Юрковска сообщает в Facebook, что получила письмо от СГД в десять часов вечера и была крайне озадачена. Глава Минобороны Артис Пабрикс сообщил ей о том, что в 2016 году в Латвии начали внедрять «всеобъемлющую всеобщую систему государственной обороны», цель которой — ̆ «обеспечить участие всего общества в планировании и управлении кризисом».

Этой цели служит буклет «Как справиться с кризисом», в котором рассказывается, как именно граждане должны позаботиться и обеспечить себя в первые 72 часа после начала кризисной ситуации, пока не будут задействованы ответственные службы.

Буклет сопровождается сопроводительным письмом Пабрикса. В своем послании министр отмечает, что события последних лет «заставили нас понять, что даже сегодня, совершенно неожиданно, может наступить момент, когда обычная жизнь перевернется с ног на голову.

«Могут исчезнуть жизненно необходимые услуги — тепло, электричество, вода, связь и другие — без которых наша повседневная жизнь немыслима. Я решил дать вам очень важные рекомендации „Как действовать в случае кризиса“. Хотя опубликовать такой буклет в печатном виде планировалось только осенью, я думаю, нынешние обстоятельства и экономическая ситуация заставляют нас принимать быстрые, эффективные и нестандартные решения. На этот раз — выбираю электронную связь с вами, делюсь информацией, которая может быть полезна вам и вашим семьям уже сейчас», — сообщает глава Минобороны.

Некоторые пользователи соцсетей решили, что это новый способ оправдать военный бюджет Латвии в 2 процента от ВВП.

«Меня одну напрягает каждый раз, когда речь идет о военных в действиях в стране, в которой этим и не пахнет? Нахрена этот буклет?!», — негодует в комментариях Лолита.

«Надо же бюджет освоить. Ну и под это дело себе отсыпать на печенье к чаю. Размер тех печенек есть тайна, покрытая мраком», — отвечает ей Вита.

«Что за хрень? Прислали на мой личный EDS, к войне готовимся?», — интересуется в Facebook Алексей Чернов.

Некоторые комментаторы пошутили, что Алексей, видимо, выиграл в «военную лотерею» или случайно записался добровольцем в армию, но другие подтвердили, что тоже уже получили такие письма и тоже были сильно удивлены. Еще один пользователь Facebook получил «письмо счастья» от Минобороны почти в полночь.

Напомним, что Пабрикс уже давно ведет разъяснительную работу с латвийцами. Минобороны регулярно объясняет жителям, как вести себя в «час икс» и сколько должен продержаться каждый латвиец. В конце прошлого года глава Минобороны даже записал ролик, в котором показал, как собирал свой «тревожный рюкзак» на случай кризисной ситуации. В первую очередь Пабрикс обратил внимание на документы и деньги — паспорт, который желательно положить в полиэтиленовый пакет, а также наличные деньги в мелких купюрах. Еще в «тревожном рюкзаке» Пабрикса будет лежать работающий радиоаппарат с батарейками, носки, джемпер, толстый свитер и белье, которое политик зрителям показывать не стал. В списке также оказались фонарик, средства гигиены в виде зубной пасты и щетки, лекарства, зарядка, мобильный телефон.

Независимый депутат Сейма Юлия Степаненко также обратила внимание на рассылку буклетов от Минобороны и даже похвалила за план, который объясняет, как действовать в кризисных ситуациях.

«Очень хорошо, когда есть план на случай чрезвычайных ситуаций. Хорошо, когда ты готов к этому. Хорошо, когда правительство наконец-то написало буклет о том, как действовать, если вдруг нашу страну коснется несчастье. Министерство обороны готовилось это сделать еще со времен 12-го Сейма. Плохо, что такая информация о буклетах подается таким образом — люди получают сообщение из VID EDS с сопроводительным письмом Пабрикcа, в котором он указывает, что подготовка буклета была запланирована на осень, а с учетом всего безумия, которое сейчас происходит рядом и у нас (война, пандемия, экономический кризис), настало время собирать рюкзак», — пишет депутат Степаненко в Facebook.

Особенное впечатление на Юлию Степаненко, по ее словам, произвел третий абзац письма главы Миноброны.

«Я обращаюсь к вам, потому что нынешняя ситуация заставила и меня радикально изменить мои первоначальные планы. Я решил дать вам очень важные рекомендации „Как действовать в случае кризиса“. Хотя опубликовать такой буклет в печатном виде планировалось только осенью, я думаю, нынешние обстоятельства и экономическая ситуация заставляют нас принимать быстрые, эффективные и нестандартные решения. На этот раз — выбираю электронную связь с вами, делюсь информацией, которая может быть полезна вам и вашим семьям уже сейчас», — взывает министр.

Степаненко сожалеет, что министру не пришло в голову просто выслать пресс-релизы СМИ или оценить то, как это письмо воспринимают жители Латвии, уже измученные всякими сообщениями о коронаврирусе.

«Почему министр решил опубликовать буклет именно сейчас, заспамив в системе СГД? Или так нужно пугать людей, потому что Стакис, парламентский секретарь Министерства обороны, является хорошим кандидатом на должность мэра (коллега Пабрикса по партии „Развитию/За!“ Мартиньш Стакис выдвинул свою кандидатуру на внеочередных выборах мэра Риги — ИА Newstes), или на вечеринке по разделу денежных средств Covid необходимо найти бюджетные средства для какого-то еще проекта? Вот здесь эти буклеты, которые уже давно должны были быть подготовлены — как в любой нормальной уважающей себя стране! — одновременно с необходимыми резервами. Только надо уметь нормально подавать их населению, чтобы люди не бежали за сердечными лекарствами», — резюмирует Степаненко.