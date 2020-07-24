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Лукашенко не исключил привлечение армии для подавления "майданутых"

Лукашенко не исключил привлечение армии для подавления "майданутых"
Вооруженные силы Белоруссии могут быть привлечены по закону для наведения порядка в случае массовых беспорядков в республике, такой вариант нежелателен, но все может быть, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

В пятницу глава белорусского государства совершил рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посетил 5 отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Он отметил, что это подразделение является одним из лучших в ВС Белоруссии

"Если вам кто-то скажет, что Лукашенко тут приехал заставлять военных на улицах порядок наводить … Хотя эта часть по своей специализации, если, не дай бог, где-то какой-то майдан, она как раз может быть задействована по закону для наведения порядка", – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

# Политика
По материалам: ria.ru

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