Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Молдавский политик заявил, что его заказали алкоголики из Москвы и Додон

Молдавский политик заявил, что его заказали алкоголики из Москвы и Додон

Молдавский политик заявил, что его заказали алкоголики из Москвы и Додон

Лидер молдавской оппозиционной Нашей партии примар города Бельцы Ренато Усатый, объявленный МВД России в международный розыск за отмывание денег в особо крупном размере, заявил, что уголовное преследование в отношении него сфабриковано. Политик пообещал, что рано или поздно за это ответят все, кто причастен к этому, включая президента РМ Игоря Додона.

В социальных сетях он опроверг информацию, распространенную местными телеграмм-каналами, о том, что он покинул Молдавию. В ближайшее время Усатый пообещал дать пресс-конференцию, которая прольет свет на события.

«Если бы было решение уехать, я бы о нем сообщил. А пока я хочу сообщить о своем решении, что все те, еще раз повторяю то, что вчера писал в „Фейсбуке“: начиная с Додона, заканчивая некоторыми алкоголиками в Москве, которые участвовали в фабрикации уголовного дела против меня, они за это ответят», — заявил Усатый.

ИА Newstes сообщало, что правоохранительные органы России объявили молдавского политика и бизнесмена Ренато Усатого в международный розыск. Он является одним из фигурантов уголовного дела о незаконном выводе из страны около 500 млрд рублей, осуществленного через банковские и государственные учреждения РМ. Ранее бизнесмена искали на федеральном уровне.

Свою причастность к совершению этого преступления, в котором также замешаны находящийся в розыске экс-лидер Демпартии Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк и его бизнес-партнер Вячеслав Платон (был осужден в РМ за аналогичное преступление, однако прокуратура отменила обвинительный приговор и инициировала пересмотр дела), Усатый отрицает.

По его словам, за «кампанией по травле», в том числе в России, стоит глава государства Игорь Додон. Усатый утверждает, что еще в 2018 году президент, задействовав связи в российских силовых структурах, хотел оказать на него давление, видя в нем политическую угрозу. В настоящее время, в преддверии президентских выборов 1 ноября, давление на оппозиционера усилилось.

Ренато Усатый уверен, что Интерпол не включит его в базу международного розыска, так как несколько лет назад уже признавал его преследование, якобы организованное бывшим партнером и главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, политически мотивированным.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Новый раунд консультаций России и США в Вене пройдет с 28 по 30 июля
Новый раунд консультаций России и США в Вене пройдет с 28 по 30 июля
На Украине задержали возможного сообщника захватчика в Луцке
На Украине задержали возможного сообщника захватчика в Луцке
Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных решений
Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных решений
Инфицированная нефть. Сырьевой рынок теперь не может откашляться
Инфицированная нефть. Сырьевой рынок теперь не может откашляться
"Нашествие" покажет онлайн лучшие выступления прошлых лет
"Нашествие" покажет онлайн лучшие выступления прошлых лет
Совфед заменит сенаторам удостоверения и значки из-за принятия поправок
Совфед заменит сенаторам удостоверения и значки из-за принятия
Учитель из Башкирии победил в конкурсе «Лучшие педагогические практики преподавания родных языков народов России»
Учитель из Башкирии победил в конкурсе «Лучшие педагогические
Учреждения образования Волгоградской области готовятся к началу учебного года
Учреждения образования Волгоградской области готовятся к началу
В Иркутской области откроется 42 Центра «Точка роста»
В Иркутской области откроется 42 Центра «Точка роста»
Лисы начали питаться остатками трапезы людей 42 000 лет назад
Лисы начали питаться остатками трапезы людей 42 000 лет назад
7 особых признаков, указывающих на грядущие перемены в жизни
7 особых признаков, указывающих на грядущие перемены в жизни
Не забудьте страховку. Россиянам расписали действия при поездке в Турцию
Не забудьте страховку. Россиянам расписали действия при поездке в

Топ на сегодня

Как в Древнем Риме — в Петербурге могут провести «децимацию» бюджетников
Как в Древнем Риме — в Петербурге могут провести «децимацию»
Дегтярев посетил краевую больницу
Дегтярев посетил краевую больницу
Адвокат: в тюремном блоке, где находится Бут, не было случаев COVID-19
Адвокат: в тюремном блоке, где находится Бут, не было случаев COVID-19
Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
В Бразилии выявили почти 60 тысяч новых случаев COVID-19
В Бразилии выявили почти 60 тысяч новых случаев COVID-19

Еще по теме

Президент Молдавии мстит демократам за обиды, считает Ренато Усатый
Ренато Усатый: РФ пытаются втянуть в молдавский кризис
В Молдавии задержали политика Ренато Усатого
Молдавская полиция заявила, что лидер "Нашей партии" остается в розыске