Молдавский политик заявил, что его заказали алкоголики из Москвы и Додон

Влада Некрасова

Лидер молдавской оппозиционной Нашей партии примар города Бельцы Ренато Усатый, объявленный МВД России в международный розыск за отмывание денег в особо крупном размере, заявил, что уголовное преследование в отношении него сфабриковано. Политик пообещал, что рано или поздно за это ответят все, кто причастен к этому, включая президента РМ Игоря Додона.

В социальных сетях он опроверг информацию, распространенную местными телеграмм-каналами, о том, что он покинул Молдавию. В ближайшее время Усатый пообещал дать пресс-конференцию, которая прольет свет на события.

«Если бы было решение уехать, я бы о нем сообщил. А пока я хочу сообщить о своем решении, что все те, еще раз повторяю то, что вчера писал в „Фейсбуке“: начиная с Додона, заканчивая некоторыми алкоголиками в Москве, которые участвовали в фабрикации уголовного дела против меня, они за это ответят», — заявил Усатый.

ИА Newstes сообщало, что правоохранительные органы России объявили молдавского политика и бизнесмена Ренато Усатого в международный розыск. Он является одним из фигурантов уголовного дела о незаконном выводе из страны около 500 млрд рублей, осуществленного через банковские и государственные учреждения РМ. Ранее бизнесмена искали на федеральном уровне.

Свою причастность к совершению этого преступления, в котором также замешаны находящийся в розыске экс-лидер Демпартии Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк и его бизнес-партнер Вячеслав Платон (был осужден в РМ за аналогичное преступление, однако прокуратура отменила обвинительный приговор и инициировала пересмотр дела), Усатый отрицает.

По его словам, за «кампанией по травле», в том числе в России, стоит глава государства Игорь Додон. Усатый утверждает, что еще в 2018 году президент, задействовав связи в российских силовых структурах, хотел оказать на него давление, видя в нем политическую угрозу. В настоящее время, в преддверии президентских выборов 1 ноября, давление на оппозиционера усилилось.

Ренато Усатый уверен, что Интерпол не включит его в базу международного розыска, так как несколько лет назад уже признавал его преследование, якобы организованное бывшим партнером и главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, политически мотивированным.