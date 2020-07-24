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Один фактор. Додон указал на связь "майданов" и иностранной поддержки

Один фактор. Додон указал на связь "майданов" и иностранной поддержки
Дестабилизация ситуации в Молдавии и всевозможные "майданы" возможны лишь при иностранной поддержке, заявил президент страны Игорь Додон в видеоэфире.


"Любая революция должна иметь внешнюю поддержку, без этого я не вижу никаких возможностей майданов или чего-то подобного", – приводит РИА Новости его слова.

Он отметил что, независимо от того, кто выиграет президентские выборы в стране, дестабилизация в Молдавии невыгодна как России, так и Евросоюзу.


сообщило, что парламент Молдавии может выразить недоверие кабмину.
# Политика
По материалам: ria.ru

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