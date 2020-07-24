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Памфилова: В сентябре на выборах голосование пройдет с 11 по 13 сентября

Памфилова: В сентябре на выборах голосование пройдет с 11 по 13 сентября

В сентябре 2020 года голосование на выборах пройдет в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Об этом сегодня, 24 июля, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование», — отметила она заседании ЦИК.

Сегодня Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об изменениях в избирательное законодательство, который в частности устанавливает возможность проголосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. За это решение проголосовали 137 сенаторов, против 6, один воздержался.

ИА Newstes уже сообщало, что Госдума приняла в третьем чтении закон об изменениях в избирательное законодательство, которые позволяют голосовать на выборах и референдумах до трех дней. Само решение о сроке будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

ЦИК РФ предложит партиям и кандидатам при многодневных выборах в сентябре этого года создать резерв наблюдателей.

Видеонаблюдение на выборах в сентябре планируется практически во всех регионах, где будет производиться голосование.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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