Памфилова: В сентябре на выборах голосование пройдет с 11 по 13 сентября

Алексей Вольцев

В сентябре 2020 года голосование на выборах пройдет в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Об этом сегодня, 24 июля, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование», — отметила она заседании ЦИК.

Сегодня Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об изменениях в избирательное законодательство, который в частности устанавливает возможность проголосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. За это решение проголосовали 137 сенаторов, против 6, один воздержался.

ИА Newstes уже сообщало, что Госдума приняла в третьем чтении закон об изменениях в избирательное законодательство, которые позволяют голосовать на выборах и референдумах до трех дней. Само решение о сроке будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

ЦИК РФ предложит партиям и кандидатам при многодневных выборах в сентябре этого года создать резерв наблюдателей.

Видеонаблюдение на выборах в сентябре планируется практически во всех регионах, где будет производиться голосование.