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Под Киевом изъяли партию радиоактивных ягод и грибов из Чернобыльской зоны

Под Киевом изъяли партию радиоактивных ягод и грибов из Чернобыльской зоны

Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Правоохранители не дали вывезти 300 кг радиоактивных лесных ягод и 20 кг грибов из Чернобыльской зоны, в которой недавно бушевали лесные пожары. Как сообщили в Национальной полиции Киевской области, в изъятом на территории зоны «урожае» обнаружено, что допустимые нормы цезия и стронция были превышены вдвое.


Закон запрещает перемещение любых объектов за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного отселения без специального разрешения или проведения дозиметрического контроля. Гражданам не дали возможности вывезти радиоактивные ягоды и грибы за пределы зоны. Также полицейские изъяли и автомобиль, на котором нарушители намеревались везти свои трофеи.

В июле полиция предупредила 14 фактов незаконного перемещения за пределы зоны радиоактивных ягод и грибов, к ответственности привлекли 16 человек. Открыты уголовные производства, материалы переданы в суд. Подобные нарушения караются штрафом от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением (лишением) свободы на срок от года до трех лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что полиция задержала рогатую контрабанду в районе пгт Полесское: трое жителей Киевской области пытались вывезти из Чернобыльской зоны 60 кг лосиных рогов, предназначавшихся на продажу.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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