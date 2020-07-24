Расстреляли на глазах у сына: под Киевом киллеры расправились с бизнесменом
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»
Под Киевом произошло очередное ЧП: киллеры расстреляли столичного бизнесмена на глазах у его 7-летнего сына.
Об этом пишут «Факты» со ссылкой на сюжет программы «Надзвичайні новини».
Отмечается, что 44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.
В мужчину попали по меньшей мере четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 метров и позвонил жене. Все это время рядом был сын, которого чудом не ранили.
Киллеры дали перепуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать как можно дальше. И он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно — ранения были смертельными.
Супруга бизнесмена рассказала, что угрозы от неизвестных поступали регулярно, но муж все время ее успокаивал. У полицейских уже есть оперативные наработки, в ближайшее время будут громкие задержания фигурантов убийства, сообщают журналисты со ссылкой на правоохранителей.
В то же время в ГО «Основа майбутнього» заявили, что убитый — организатор покушения на активиста «С14» Сергея Мазура.
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