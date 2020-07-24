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С учетом любого ЧП. В Самаре предусмотрели возможность переноса выборов

С учетом любого ЧП. В Самаре предусмотрели возможность переноса выборов
Законодатели Самарской области утвердили поправки в региональный закон о защите населения и территорий региона от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, передает портал "Волга ньюс".

Инициатива предусматривает возможность отложить выборы и референдумы при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Такое решение в случае необходимости должна будет принять соответствующая избирательная комиссия.


была внесена в облдуму 23 июня комитетом по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции, 7 июля депутаты проголосовали за внесение указанных поправок.

В понедельник, 20 июля, соответствующее решение было опубликовано на сайте правительства и вступит в силу спустя 10 дней с этого момента.

Ближайший единый день голосования в России намечен на 13 сентября.

В начале июля радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова обсудили состоявшееся голосование по внесению изменений в Конституцию.

# Политика
По материалам: ria.ru

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