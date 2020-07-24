Сербия построит аэропорт в Республике Сербской

Алексей Вольцев

Белград готов выделить средства на строительство аэродрома в Республике Сербской, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе своего визита в Баня-Луку (столицу Республики Сербской), сообщает «Политика».

На встрече с руководством Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Вучич сообщил, что Сербия заинтересована в появлении аэропорта между городами Требинье, Билеча и Гацко, в юго-западной части Боснии и Герцеговины, граничащей с Хорватией и Черногорией.

«Мы готовы вложить деньги и трудоустроить людей, которые работали бы в этом аэропорту. Мы бы взяли на себя управление аэропортом на 30−35 лет. Особой прибыли здесь ожидать не приходится, но объект имел бы стратегическое значение для Сербии и Республики Сербской. Мы выстраиваем сеть аэропортов, и важно, чтобы Герцеговина была в нее включена», — заявил Вучич.

В рамках своего визита Вучич встретился с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, президентом Республики Сербской Желькой Цвиянович и другими официальными лицами РС.

Вучич подтвердил, что Белград выделит 2,7 миллионов евро на оказание финансовой помощи РС. Помимо этого, Сербия уже направила 800 тысяч евро на постройку детского сада, поликлиники и ряда административных зданий в одном из районов Баня-Луки.

15 больниц Республики Сербской получили в подарок от Сербии новейшие автомобили скорой помощи. Ключи от машин общей стоимостью более 750 тысяч евро Александр Вучич лично передал представителям клиник.

Пакет сербской финансовой помощи Республики Сербской достаточно обширный. Так, по результатам визита главы Сербии в Баня-Луку стало известно, что Белград выделит средства на создание 17-километрового участка шоссе до Биелины (второго по величине города в Республике Сербской) в рамках проекта по строительству трасс Белград-Сараево и Белград-Баня-Лука. 450 тысяч евро направлены на возведение школ и больницы в городах Мрконич-град и Шипово. Кроме того, Сербия возьмет на себя 90% расходов по созданию памятника и музея сербам-беженцам из Хорватии, который строится вот уже 25 лет.