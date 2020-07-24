Трамп потерял интерес к торговой сделке с Китаем

Влада Некрасова

Торговая сделка с Китаем уже не вызывает у американского лидера Дональда Трампа прежнего интереса. Об этом, как передает RT, он сказал в эфире Fox News.

«Говоря о Китае, торговая сделка значит теперь для меня меньше, чем это было до того, как я её заключил», — сказал он.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, президент США заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения.

Кроме того, он опроверг прекращение торговой сделки.