Трамп потерял интерес к торговой сделке с Китаем
Сегодня, 06:00 Влада Некрасова
Торговая сделка с Китаем уже не вызывает у американского лидера Дональда Трампа прежнего интереса. Об этом, как передает RT, он сказал в эфире Fox News.
«Говоря о Китае, торговая сделка значит теперь для меня меньше, чем это было до того, как я её заключил», — сказал он.
Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, президент США заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения.
Кроме того, он опроверг прекращение торговой сделки.
По материалам: eadaily.com