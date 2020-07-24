Украина рассказала в ОБСЕ о блокировании Россией процесса разминирования на Донбассе

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Договоренности о полном прекращении огня с 27 июля являются важным шагом в деле установления мира на Донбассе, но все же его недостаточно для обеспечения безопасности в регионе.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает «Укринформ».

В частности, большой проблемой для местного населения остаются минные поля — ранее в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщали, что с начала 2020 года на Донбассе зафиксировано 10 смертей среди гражданского населения в результате подрыва на минах. А с начала 2017 года жертвами взрыва мин и боеприпасов стали 300 мирных жителей.

Но в этом вопросе российская сторона проявляет нежелание идти на компромисс, отказываясь утвердить уже согласованных 13 участков для разминирования.

Также глава миссии Украины при ОБСЕ указал на то, что, публично требуя полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, «Россия и ее представители из временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров».

В частности, по вине российской стороны практически остановлен на обсуждение вопрос об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинская сторона в рамках политической подгруппы ТКГ подчеркивала, что предпосылкой для политического урегулирования является исключительно полное и всеобъемлющее прекращение огня. Кроме того, были названы и другие условия проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе проведение всеобъемлющей деэскалации, вывод иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований, а также восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей.