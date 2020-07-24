"В первых рядах". Турчинов собрался штурмом брать Крым

Влада Некрасова

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что готов лично наступать на Крым в составе штурмового батальона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.





"Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту (Украины, – ред.) дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать – я буду в первых рядах штурмового батальона", – заявил Турчинов.

Он также выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский не имеет никаких ограничений для "освобождения Крыма", и связал это с денонсацией Москвой Харьковских соглашений, позволявших российским войскам пребывать на полуострове еще до его воссоединения.