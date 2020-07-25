Азербайджанцев в России предупредили о недопустимости драк

Алексей Вольцев

Проживающие в России азербайджанцы должны воздерживаться от неправомерных действий. Об этом говорится в обращении посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы к соотечественникам.

«Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля, — сказал посол. — Вы живете в России, многие из вас являются гражданами этой великой страны, прошу вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть».

Он также призвал соотечественников беречь себя в условиях пандемии «для справедливой борьбы и не нарушать законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию».

Как сообщало ИА Newstes , в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд стычек между армянами и азербайджанцами, на другой день то же самое было зафиксировано в разных районах Москвы. В Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. Семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром.