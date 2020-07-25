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Что-то пошло не так: во время "патриотической акции" в оккупированном Крыму в море утопили броневик (видео)

Что-то пошло не так: во время "патриотической акции" в оккупированном Крыму в море утопили броневик (видео)

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Российские военные утопили бронемашину БРДМ-2, пытаясь сымитировать операцию по форсированию Керченского пролива, которую провели в 1943 году. Напомним, в прошлом году оккупанты устроили в Севастополе дикое военное шоу с участием… детей.


По предварительной информации ресурса Крым.Реалии, пострадавший БРДМ-2 двигался в колонне первым. В какой-то момент он вышел на отрезок с сильным течением, вызванным перепадами глубин. Штатные системы автомобиля работали, они выкачивали воду, но вода прибывала слишком быстро.

Весь экипаж бронемашины удалось эвакуировать, после чего началась операция по поднятию БРДМ.

Появилось видео с места инцидента.

Напомним, накануне российские военные устроили опасные маневры, пытаясь помешать проведению морских международных учений Sea Breeze-2020.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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