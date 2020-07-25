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ЦИК рассмотрит вопрос дистанционного голосования на довыборах в Госдуму

ЦИК рассмотрит вопрос дистанционного голосования на довыборах в Госдуму
Центризбирком РФ в понедельник рассмотрит вопрос проведения дистанционного электронного голосования на довыборах в Госдуму, следует из повестки дня заседания, назначенного на 27 июля, опубликованной на сайте ЦИК.

Ранее этот вопрос был запланирован к рассмотрению на заседании в пятницу, однако заместитель председателя ЦИК Николай Булаев попросил перенести его на понедельник, когда, по его словам, будут согласованы все условия с Минкомсвязи и Ростелекомом.

# Политика
По материалам: ria.ru

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