ЦИК рассмотрит вопрос дистанционного голосования на довыборах в Госдуму

Влада Некрасова

Центризбирком РФ в понедельник рассмотрит вопрос проведения дистанционного электронного голосования на довыборах в Госдуму, следует из повестки дня заседания, назначенного на 27 июля, опубликованной на сайте ЦИК.

Ранее этот вопрос был запланирован к рассмотрению на заседании в пятницу, однако заместитель председателя ЦИК Николай Булаев попросил перенести его на понедельник, когда, по его словам, будут согласованы все условия с Минкомсвязи и Ростелекомом.