Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глава минздрава Хакасии подал в отставку

Глава минздрава Хакасии подал в отставку
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики."Он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об увольнении министра.

Ряд СМИ предположил, что отставка связана с ситуацией с невыплатами медикам за работу с больными коронавирусом. В пресс-службе сообщили, что увольнение не связано с этим.


Владимир Костюш работал министром здравоохранения республики с 2017 года.


В мае сообщалось, что глава республики Валентин Коновалов получил представление прокуратуры из-за нарушений при выплате медикам. Все замечания были устранены.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Митрополит Иларион посетовал, что не может посетить могилу деда
Митрополит Иларион посетовал, что не может посетить могилу деда
Давление Запада на Россию: «Цхинвал может и сам нейтрализовать угрозы»
Давление Запада на Россию: «Цхинвал может и сам нейтрализовать угрозы»
Источник уточнил, как Евросоюз может обойти решение ВТО в споре с Россией
Источник уточнил, как Евросоюз может обойти решение ВТО в споре с
РКК "Энергия" нашла способ отправиться на Луну без сверхтяжелой ракеты
РКК "Энергия" нашла способ отправиться на Луну без сверхтяжелой ракеты
Глава минздрава Хакасии подал в отставку
Глава минздрава Хакасии подал в отставку
Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве закрыли на карантин из-за COVID-19
Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве закрыли на карантин из-за
Источник объяснил, как ЕС может обойти решение ВТО по спору с Россией
Источник объяснил, как ЕС может обойти решение ВТО по спору с Россией
Заразившийся коронавирусом президент Бразилии сообщил о выздоровлении
Заразившийся коронавирусом президент Бразилии сообщил о выздоровлении
Патриарх Кирилл распорядился, чтобы игуменья монастыря продала ее Mercedes
Патриарх Кирилл распорядился, чтобы игуменья монастыря продала
Агата Муцениеце, Ирина Безрукова, Константин Хабенский и другие гости кинофестиваля в Нижнем Новгороде
Агата Муцениеце, Ирина Безрукова, Константин Хабенский и другие гости
Приведена необычная причина остановки в сооружении "Северного потока-2"
Приведена необычная причина остановки в сооружении "Северного
Больше не холостяк! Чонгук встречается с Наен из TWICE
Больше не холостяк! Чонгук встречается с Наен из TWICE

Топ на сегодня

В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
Один фактор. Додон указал на связь "майданов" и иностранной поддержки
Один фактор. Додон указал на связь "майданов" и иностранной поддержки
В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
ВОЗ заявила о рекордном числе случаев коронавируса за сутки
ВОЗ заявила о рекордном числе случаев коронавируса за сутки
На Украине задержали возможного сообщника захватчика в Луцке
На Украине задержали возможного сообщника захватчика в Луцке

Еще по теме

Глава Минэкономразвития Крыма подал в отставку
Министр экономического развития Крыма подал в отставку
Замглавы МВД РФ подал в отставку после скандала с подчиненным
Медведев распорядился уволить Бельянинова с должности главы ФТС