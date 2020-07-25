Глава минздрава Хакасии подал в отставку

Влада Некрасова

Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики."Он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об увольнении министра.

Ряд СМИ предположил, что отставка связана с ситуацией с невыплатами медикам за работу с больными коронавирусом. В пресс-службе сообщили, что увольнение не связано с этим.

Владимир Костюш работал министром здравоохранения республики с 2017 года.

В мае сообщалось, что глава республики Валентин Коновалов получил представление прокуратуры из-за нарушений при выплате медикам. Все замечания были устранены.