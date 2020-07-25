"Готов встать на колени": Жириновский обратился к хабаровчанам
Жириновский аргументировал свое намерение следующим образом.
"Чтобы поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всем правы", — пояснил политик.
При этом Жириновский призвал хабаровчан поддержать временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева.
"Он все, что хорошее вам нравилось в Фургале, продолжит, будет делать так же", — подчеркнул Жириновский.
Лидер ЛДПР отметил, что у Дегтярева прекрасный опыт в качестве председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
"Руководить комитетом — это практически вице-премьер", — заключил он.
Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие считает его причастным к организации двух убийств в 2000-х годах. Сейчас Фургал находится под арестом.
Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Дегтярев.