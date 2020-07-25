Клишас рассказал, когда экс-президенты смогут быть сенаторами

Лидия Мартынова

Работа над законопроектами о Госсовете и о праве президента РФ быть сенатором после окончания его полномочий уже ведется, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года, предложил внести поправки в Конституцию РФ, в числе которых формирование Госсовета.

"Начали давно", – ответил Андрей Клишас на вопрос, когда планируется начать работу над проектами.

сообщило, что Дмитрий Песков разъяснил, зачем нужны поправки в Конституцию по Госсовету.