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Клишас рассказал, когда экс-президенты смогут быть сенаторами

Клишас рассказал, когда экс-президенты смогут быть сенаторами
Работа над законопроектами о Госсовете и о праве президента РФ быть сенатором после окончания его полномочий уже ведется, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года, предложил внести поправки в Конституцию РФ, в числе которых формирование Госсовета.

"Начали давно", – ответил Андрей Клишас на вопрос, когда планируется начать работу над проектами.


сообщило, что Дмитрий Песков разъяснил, зачем нужны поправки в Конституцию по Госсовету.
# Политика
По материалам: ria.ru

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