Клишас рассказал, когда экс-президенты смогут быть сенаторами
Сегодня, 00:24 Лидия Мартынова
Работа над законопроектами о Госсовете и о праве президента РФ быть сенатором после окончания его полномочий уже ведется, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года, предложил внести поправки в Конституцию РФ, в числе которых формирование Госсовета.
"Начали давно", – ответил Андрей Клишас на вопрос, когда планируется начать работу над проектами.
сообщило, что Дмитрий Песков разъяснил, зачем нужны поправки в Конституцию по Госсовету.
По материалам: ria.ru