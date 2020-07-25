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Клишас сообщил о работе над законопроектом о Госсовете

Клишас сообщил о работе над законопроектом о Госсовете
Работа над законопроектами о Госсовете и о праве экс-президента РФ стать сенатором уже началась, ее ведут, в частности, в конституционном комитете Совета Федерации и в Государственно-правовом управлении президента, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.

"Начали давно", - ответил Клишас на вопрос, когда планируется начать работу над проектами. По его словам, над законопроектами работает в том числе возглавляемый им комитет Совфеда с Государственно-правовым управлением президента.

# Политика
По материалам: ria.ru

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