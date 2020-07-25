Клишас сообщил о работе над законопроектом о Госсовете

Алексей Вольцев

Работа над законопроектами о Госсовете и о праве экс-президента РФ стать сенатором уже началась, ее ведут, в частности, в конституционном комитете Совета Федерации и в Государственно-правовом управлении президента, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.

"Начали давно", - ответил Клишас на вопрос, когда планируется начать работу над проектами. По его словам, над законопроектами работает в том числе возглавляемый им комитет Совфеда с Государственно-правовым управлением президента.