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Курортники бежали в панике: смерч прогулялся по пляжу в Кирилловке (видео)

Курортники бежали в панике: смерч прогулялся по пляжу в Кирилловке (видео)

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Ввиду переменчивой летней погоды, отличающейся контрастом температур, многим украинцам удается наблюдать смерч — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.


Свидетелями такого явления стали в минувший четверг и жители Запорожской области, в частности, курортной Кирилловки, пишет портал «Вместе».

«Смерч возник достаточно внезапно, и воронка начала стремительно двигаться в сторону пляжей через базы отдыха. Испуганные курортники спешно покидали пляж и возвращались в номера», — говорится в сообщении.

Несмотря на стремление скрыться от смерча, некоторым пытливым туристам все же удалось заснять это природное явление.

При этом, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, что в той же Кирилловке туристами было замечено еще одно необычное природное явление: двойной смерч. Его образовали две одновременно сформировавшиеся вихревые воронки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что смерчи можно наблюдать не только в южных регионах страны, но и в высокогорья украинских Карпат, в частности, на Чорногоре.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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