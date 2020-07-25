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На Днепропетровщине полиция до сих пор не может разыскать водителя автобуса, в котором пострадали 15 человек

На Днепропетровщине полиция до сих пор не может разыскать водителя автобуса, в котором пострадали 15 человек

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Днепропетровской области полиция до сих пор не может установить место нахождения водителя рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Каменском. Тогда автобус вылетел в кювет, пострадали 15 человек, из которых одна женщина находится в очень тяжелом состоянии.


По словам одной из пассажирок, причиной ЧП стала лопнувшая шина. В тот момент автобус переезжал через небольшой мостик на канале орошения.

«Именно на этом мостике случился какой-то хлопок. Я слышала только хлопок. А потом автобус начал наклоняться в ту сторону, где водитель», — рассказала ТСН пассажирка, у которой медики подозревают сотрясение мозга и ушибы.

Другая пострадавшая (в больнице у нее диагностировали перелом ключицы) утверждает, что видела, как водитель бежит от автобуса.

«Я увидела, как убегал наш водитель. Я за ним и кричу ему: „Помогите мне!“. А он выскочил и убежал», — рассказала она.

Большинство пострадавших — люди преклонного возраста, которые как раз возвращались с дачного кооператива. Трое из них остаются в реанимации. Больше всего досталось 70-летней женщине, которая после опрокидывания автобуса оказалась в оросительном канале и чуть не утонула.

В автотранспортном предприятии утверждают, что 45-летний водитель имеет большой опыт работы, и нареканий на его работу до этого не было. Там уверены, что ДТП произошло не по вине водителя, а из-за низкого качества дорожного покрытия. Однако как это объясняет поведение водителя на месте ДТП, не известно.

В полиции открыли уголовное производство, по инкриминируемой статье Уголовного кодекса мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на трассе Киев-Чоп 24 июля крупная птица едва не влетела в лобовое стекло фуры, и это привело к столкновению тяжелого авто с микроавтобусом, двигавшимся по встречной полосе. Обе машины загорелись.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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