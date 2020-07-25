Нервозность и социальная нестабильность — Белоруссия накануне выборов

Лидия Мартынова

Совсем скоро, 9 августа, в Белоруссии состоятся президентские выборы. Предвыборный период не выглядит безоблачным, сопровождаясь массовыми протестами, арестами и крупными политическими скандалами. Так, впервые в Белоруссии во вмешательстве в выборы обвинили Россию. Социально-политическую ситуацию накануне выборов корреспондент ИА Newstes обсудил с белорусским политологом Александром Зимовским, который убежден, что белорусы пока еще не осознают своих политических целей и не понимают, хотят ли они поменять конкретного человека или свою дальнейшую жизнь.

— Как вы оцениваете социально-политическую обстановку перед выборами?

— Социальная обстановка в республике напряжённая, по экономическим причинам. Главным образом, из-за отсутствия денег в казне, и как следствие, у населения. Местные экономисты утверждают, что сегодня белорусский госбюджет только в налоговой части получил на 60% меньше поступлений, чем в 2019 году. Добавьте сюда 45 миллиардов долларов долговых обязательств, которые висят на белорусских предприятиях, и дальше, видимо, можно тему не развивать. Население интуитивно готовится к самой крупной девальвации белорусского рубля за последние 15 лет, попросту вынимает деньги из банков.

А политическая обстановка нервозная. Народ ощущает, что в воздухе что-то витает, но артикулировать это не может. На сегодняшний день в Белоруссии люди сами не знают своих политических целей: они хотят конкретного человека поменять, или поменять свою дальнейшую жизнь? Мизерное число белорусов задаётся этим вопросом.

— Способствует ли такая обстановка свободному и демократичному предвыборному процессу?

— Разумеется, сочетание этих мощных факторов способствует росту политической активности в ходе предвыборного процесса. Радикализации ещё нет, но белорусский политический активизм, акционизм и сетевой «движ» получил мощную дозу бодрящего. Я крайне скептически отношусь к возможной консолидации всех белорусских протестных групп в едином порыве. Но их сетевая и офлайн-активность здорово нагнала страху на всю белорусскую «вертикаль», вплоть до самой верхней её точки.

— Какую тактику взял на вооружение Александр Лукашенко, чтобы расположить электорат, эффективна ли она?

— Тактика Александра Лукашенко уже лет десять одна и та же, и она не нацелена на завоевание любви и уважения со стороны электората. Президент лучше всех знает, что это пустая трата времени. Тактически Лукашенко занят удержанием на своей стороне госаппарата, военных (армии в смысле) и людей из институтов с функциями охраны правопорядка и госбезопасности. Есть ещё такой слой электората, как бюджетники, но их голосам цена не выше цены пучка морковки.

Тактика доказала свою эффективность, и Лукашенко, совершенно оправданно, менять её не стал. В этом смысле он заслуживает похвалы, конечно. Сегодня кормовая база у опоры президента резко съёжилась, а «песок неважная замена овсу». В этой ситуации тактическая задача Лукашенко — показать, что никто из вышеперечисленных мной групп его поддержки не уйдёт с банкета обиженным. Президенту трудно, но пока что он справляется.

— Кто в реальности может составить ему конкуренцию?

— По части «обаять силовиков» никто из ведущих гонку кандидатов с Лукашенко конкурировать не может. Просто потому что условная «Тихановская» не может сделать условного «майора Ремера» полковником Ремером по телефону. А Лукашенко может.

По части уличной активности и сетевой популярности условная «Тихановская» оставляет Лукашенко далеко позади, но она не сможет конвертировать популярность в юридически закреплённые голоса избирателей. Про остальных говорить не станем, это статисты, без обид. Поэтому Лукашенко следующий белорусский президент.

— Есть ли среди конкурентов Лукашенко по предвыборной гонке те, кто мог бы проводить пророссийскую линию, помогать строить Союзное государство? У нас Лукашенко зачастую воспринимается как единственный пророссийский политик.

— Идея политического проекта «Союзное государство» себя изжила, хотя бюджетное финансирование этого проекта переживёт саму идею надолго. Полагаю, что идея движения Белоруссии в направлении «модели Пуэрто-Рико», то есть свободно ассоциированного с Россией суверенного государства может иметь лучшие шансы. Тем более, что пророссийскую линию будет проводить любой белорусский лидер, который не хочет уморить своих соотечественников голодом. Лукашенко, в силу многолетнего политического опыта, понимает это лучше других. Поэтому и бьётся за каждую русскую дотационную копейку для Белоруссии. Для этого он просто обязан позиционировать себя пророссийским политиком. Не прокремлёвским, а пророссийским, здесь тонкость.

— Что вы думаете о российском вмешательстве в белорусские выборы?

— Подобные мысли меня никогда не посещали. Пресловутая «рука Москвы» это издержки провинциальной белорусоцентричности, более известной как концепция бандар-логов «все джунгли восхищаются нами». В силу того, что для белорусов выборы никакой внутренней ценности не представляют, приходится подогревать интерес таким ярмарочным методом, гальванизировать местных русофобов, опять же. Такое вполне себе безобидное местечковое шарлатанство.

— Каковы ваши прогнозы, чего нам ждать после 9 августа?

— Прогноз такой. 9 августа будет бешеная активность белорусского сегмента телеграм-каналов, соцсетей. В Белоруссии экзитполы запрещены, поэтому цифры подпольных опросов на выходе с избирательных участков станут вбрасывать именно по этим каналам. Эти неверифицированные данные покажут, что Лукашенко «не победил» в первом туре. Возможно и сразу «проиграл выборы».

Эти вбросы резко разойдутся с официальными данными. Вечером будет уличная активность в Минске и областных центрах. Градус я не берусь определить. Проиграет тот, у кого первым сдадут нервы.

Потом будет официальное опубликование итогов выборов и блиц-инаугурация Лукашенко, затухание протестной активности, административные и уголовные процессы. Ну, и девальвация, как и было сказано.

Кристина Мельникова

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