Путин поздравил работников следствия с профессиональным праздником

Алексей Вольцев

Сегодня, 25 июля, в России отмечается День сотрудника органов следствия РФ — профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ РФ. Их поздравил президент Владимир Путин, который также отметил и заслуги ветеранов.

Глава государства отметил, что честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной, профессиональной основой работы следователя.

«Вы не просто разбираете все тонкости конкретного дела, вы отстаиваете правду, справедливость, достоинство человека, добиваетесь неотвратимого наказания для виновных и защищаете права тех, кто пострадал в результате преступных посягательств, стал жертвой незаконного преследования и лживого оговора. И потому крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам всё же допущена, то она должна быть своевременно исправлена, истина — обязательно восстановлена», — сказал Путин.

Он считает, что главный критерий оценки работы следователей — не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан.

«Желаю вам успехов в вашей трудной и ответственной службе, счастья и здоровья всем вашим близким», — добавил глава государства.