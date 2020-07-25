Роухани: Никакое давление не в силах поставить иранский народ на колени

Лидия Мартынова

Иранский народ проходит через очень сложный период из-за американских санкций и пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом президент Ирана Хасан Роухани заявил сегодня, 25 июля, по итогам заседания Национального совета по борьбе с коронавирусом, передаёт государственное информагентство IRNA.

Глава правительства (посты президента и премьер-министра в Исламской Республике совмещены) отметил, что иранский народ продолжит свою борьбу и никогда «не встанет на колени», несмотря на объявленную ему Соединёнными Штатами экономическую войну.

«Даже если враги введут в десять раз больше санкций, чтобы разочаровать иранскую нацию, они этого не добьются, ибо иранцы преодолевают любую большую проблему посредством национальной солидарности», — подчеркнул Роухани.

Из-за санкций возникли некоторые экономические проблемы, а эпидемия ещё больше усугубила ситуацию, признал Роухани. В то же время президент Ирана считает, что комендантский час, закрытие границ и приостановка деятельности предприятий, на которые идут другие страны для предотвращения распространения заболевания, не является выходом из ситуации.

«Иногда сами ограничения выступают источником проблемы. Если производственно-сбытовая деятельность останавливается, повседневная жизнь людей становится невыносимой», — отметил Роухани.

Президент ИРИ привлёк внимание к тому, что во многих провинциях Ирана пик эпидемии пройден, а суточный прирост заболеваемости начал снижаться.

Как сообщало ИА Newstes, около 30−35 млн человек в Иране находятся под угрозой заражения Covid-19. Об этом заявил в минувшую субботу, 18 июля, президент Хасан Роухани, ссылаясь на отчёт Министерства здравоохранения страны. «По данным Минздрава, примерно 25 миллионов иранцев были заражены коронавирусом, около 14 тысяч умерли. За последние 150 дней госпитализировано более 200 тыс. человек», — привёл тогда глава правительства неутешительную статистику на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам Роухани, ещё 30−35 млн жителей страны с населением более 83 млн могут заразиться Covid-19. «Если отчёт основан на том факте, что 25 млн человек были заражены, то часть населения, которая составляет от 30 до 35 миллионов, в ближайшие месяцы будет под риском заражения», — отметил президент ИРИ.

Иранский Минздрав прогнозирует, что число госпитализаций в будущем увеличится в два раза по сравнению с последними пятью месяцами, добавил Роухани. Власти страны ранее восстановили недельные ограничения в Тегеране, включая запрет на проведение религиозных и культурных мероприятий, закрытие школ-интернатов, кафе, бассейнов, парков.

Минздрав ИРИ наиболее затронутыми распространением заболевания (красный цвет эпидемиологической опасности) указывает провинции Хузестан, Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Курдистан, Керманшах, Бушер, Хорасан-Резави, Илам и Хормозган. Эпидситуацию в провинциях Тегеран, Исфахан, Мазендеран, Голестан, Хамедан, Альборз, Йезд, Ардебиль, Систан и Белуджистан, Керман иранское ведомство здравоохранения называет «тревожной». Ухудшение ситуации привело к тому, что некоторые ранее благополучные в эпидемиологическом плане иранские провинции были классифицированы как «красные» — самый высокий уровень по шкале риска с цветовой кодировкой Исламской Республики.

27 июня правительство Ирана запустило кампанию под названием «Я ношу маску» и призвало граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Каждые 33 секунды один житель Ирана заражается Covid-19, каждые 10 минут — умирает от этой болезни, озвучили ранее представители Минздрава ИРИ крайне неутешительную статистику.

Напомним, Иран стал эпицентром распространения коронавируса в Ближневосточном регионе. Первый случай инфицирования Covid-19 в стране был зарегистрирован 19 февраля в священном для шиитов городе Кум. В поисках баланса между охраной общественного здоровья и защитой экономики правительство президента Хасана Роухани воздержалось от тотальных блокировок городов, подобных тем, которые были введены во многих других странах, но пошло на закрытие школ и университетов, запретило культурные, религиозные и спортивные мероприятия. В стране с 20 апреля была возобновлена работа торговых центров и рынков. С 11 апреля в провинциях Ирана и с 18 апреля в его столице разрешена экономическая деятельность с «низким уровнем риска» (небольшие торговые точки и мастерские, фабричные производства).