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Среди заболевших много беременных и детей: в Минздраве нашли особенность распространения коронавируса в Украине

Среди заболевших много беременных и детей: в Минздраве нашли особенность распространения коронавируса в Украине

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине, где подтверждено 63 929 случаев заражения коронавирусом, эпидемия имеет несколько иной сценарий, чем в Европе. В отличие от европейских стран, в нашей стране фиксируется значительно меньшее количество инфицирования и летальных случаев от COVID-19 среди пожилых людей, но большее среди детей и беременных.


Об этом на брифинге в Ужгороде заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщили в МОЗ.

По его информации, с начала эпидемии коронавирус подтвержден у 4500 детей, из них госпитализированы около 600 человек. Кроме этого, официально подтверждено более 500 случаев коронавирусной инфекции у беременных, в том числе два летальных.

«МОЗ рекомендует перед сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ вакцинироваться от гриппа. Сейчас также обсуждается вопрос о включении вакцинации от пневмонии в календарь обязательных прививок. Вакцинация — это важный фактор снижения заболеваемости и смертности от опасных болезней», — отметил Ляшко.

По данным МОЗ, на 25 июля в Украине девять регионов не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Это Винницкая, Волынской, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Напомним, главный санитарный врач ранее заявил, что украинские власти ведут переговоры о закупке вакцины от коронавирусной инфекции. Как только она появится на рынке, Украина будет среди тех, кто будет претендовать на ее получение. На данный момент свои услуги Украине предложил Китай, который уже проводит испытания вакцины на военных.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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