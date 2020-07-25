США предложат России создать канал связи по вопросам космоса
Создать канал связи для предотвращения конфликтов в космосе предложат США на переговорах с Россией в Вене. Об этом, как сообщает РБК, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
По мнению Форда, активность России в космосе «странная и опасная», особенно в течение последних двух недель.
ИА Newstes уже сообщало, что в Вене 27 июля запланирована российско-американская встреча экспертов по космической безопасности. Именно накануне этого мероприятия Запад совершил очередной антироссийский выпад по поводу проведенного Минобороной РФ в середине этого месяца испытаний космического аппарата, якобы обладающего оружейным потенциалом.