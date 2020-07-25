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США предложат России создать канал связи по вопросам космоса

США предложат России создать канал связи по вопросам космоса

Создать канал связи для предотвращения конфликтов в космосе предложат США на переговорах с Россией в Вене. Об этом, как сообщает РБК, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«Я упомянул каналы связи, и, конечно, он не обязательно должен быть многосторонним. Вероятно, гораздо более целесообразно начать с двусторонних связей», — считает он.

По мнению Форда, активность России в космосе «странная и опасная», особенно в течение последних двух недель.

«Нужно, чтобы у наших операторов была возможность связаться с их операторами, если возникнут потенциальные проблемы и произойдет недопонимание», — заявил представитель Госдепа.

ИА Newstes уже сообщало, что в Вене 27 июля запланирована российско-американская встреча экспертов по космической безопасности. Именно накануне этого мероприятия Запад совершил очередной антироссийский выпад по поводу проведенного Минобороной РФ в середине этого месяца испытаний космического аппарата, якобы обладающего оружейным потенциалом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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