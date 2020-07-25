США пытаются «вбить клин» в отношения России и Китая — Захарова

Лидия Мартынова

США предпринимают очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы Госдепартамента Майка Помпео, который не исключил, что Москва может быть втянута в противостояние Вашингтона и Пекина.

Захарова отметила, что провоцируемая Вашингтоном напряженность в отношениях с Пекином вредит не только США и Китаю, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом.

«Эти две страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и играют важную роль в мировых делах. Вместе с другими участниками „пятерки“ они несут особую ответственность за поддержание глобальной стабильности», — сказала дипломат.

Она также добавила, что слова Помпею в Москве рассматривают, в том числе, как попытку «вбить клин» в дружественные связи между Россией и Китаем.

«Намерены и дальше укреплять сотрудничество с КНР, которое рассматриваем как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире», — сказала Мария Захарова.