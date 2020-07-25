В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма

Влада Некрасова

Закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму, является конкретным и публичным аргументом в противовес разработанной Украиной стратегии по "деоккупации" Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского регион Андрей Козенко.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.