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В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма

В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма
Закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму, является конкретным и публичным аргументом в противовес разработанной Украиной стратегии по "деоккупации" Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского регион Андрей Козенко.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.

# Политика
По материалам: ria.ru

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