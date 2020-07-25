В Хьюстоне неизвестные взломали дверь китайского консульства — СМИ

Влада Некрасова

Вокруг китайского консульства в Хьюстоне (Техас, США) продолжают накаляться политические страсти. Похоже, что власти США действуют по отработанной схеме, пытаясь «выжить» обитателей диппредставительства.

Как передает агентство Reuters, после вступления в силу распоряжения Вашингтона о закрытии консульства, возле него появились люди, которые попытались выломать заднюю дверь здания.

Хотя прибывшие отказались представиться журналистам, предположительно, речь идет о группе американских чиновников. Сообщается, что ранее эти же люди запирали дверь с другой стороны здания.

Напомним, что ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что данная мера призвана «обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев».

Как сообщало ИА Newstes, в Пекине это сочли политической провокацией и заявили, что примут ответные действия. Ответ не заставил себя ждать — 24 июля МИД КНР потребовал закрытия американского консульства в Чэнду. Но сборы дипломатам США дано 72 часа.

Стоит отметить, что действия властей США в Хьюстоне практически полностью воспроизводят события 2017 года в Сан-Франциско, где было совершено незаконное вторжение на территорию консульства России.